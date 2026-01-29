Hà Nội: Cầu 90 tỷ 'đắp chiếu', sắt thép gỉ sét chờ mặt bằng

Khởi công từ tháng 3/2024, dự án xây mới cầu Mụ (bắc qua sông Đáy) kết nối xã Dân Hoà (huyện Thanh Oai cũ) với xã Hoà Phú (huyện Chương Mỹ cũ), được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn cây cầu cũ vốn đã xuống cấp và quá tải.

Theo phê duyệt, dự án cầu Mụ phải hoàn thành trước quý II/2025. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã có văn bản xin điều chỉnh thời gian thực hiện đến hết quý II/2026.

Dù đã xin lùi tiến độ, song đến thời điểm hiện tại, công tác kiểm đếm, đền bù, thu hồi đất vẫn triển khai chậm, khiến dự án đứng trước nguy cơ vỡ tiến độ lần hai.

Trên công trường vật liệu chưa sử dụng nằm ngổn ngang, phủ bạt chờ thi công.

Công trường thi công hai đầu cầu gần như '"đắp chiếu" bỏ không.

Việc đi lại của người dân qua khu vực dự án bị ảnh hưởng khi tuyến đường hai bên cầu bị thu hẹp để phục vụ quá trình xây dựng.

Người dân gặp nhiều khó khăn khi lưu thông qua khu vực cầu tạm đã xuống cấp.

Dự án xây mới cầu Mụ có tổng kinh phí gần 90 tỷ đồng. Theo thiết kế, cầu dài gần 220 m, độ rộng lòng cầu phục vụ phương tiện lưu thông là 8 m.

Lý giải nguyên nhân chậm trễ, đại diện Ban Giao thông (Chủ đầu tư) cho biết dự án đang ngưng trệ hạng mục đường dẫn do vướng mặt bằng đất ở. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình sắp xếp đơn vị hành chính huyện Chương Mỹ, Thanh Oai (cũ) làm gián đoạn thủ tục; cộng thêm việc Luật Đất đai mới có hiệu lực khiến người dân kiến nghị áp dụng khung giá đền bù mới, buộc phải rà soát lại phương án đã phê duyệt.

Về lộ trình tháo gỡ, sau khi trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, Ban đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm trong quý I/2026. Chủ đầu tư khẳng định, ngay khi có mặt bằng sạch sẽ huy động tổng lực thi công bù tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào quý II/2026.

Nếu hoàn thiện đưa vào khai thác, cây cầu bắc qua sông Đáy sẽ giúp gia tăng khả năng kết nối, giao thương khu vực phía Nam.