Hà Nội: Người đã có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội nếu làm việc xa hơn 20km
Hà Nội cho phép người đã có nhà hợp pháp nhưng làm việc cách xa từ 20 km được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội.
Theo quy định mới, người đã sở hữu nhà ở hợp pháp trên địa bàn Hà Nội vẫn có thể được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội nếu khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc từ 20 km trở lên. Khoảng cách này được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất, đo bằng Google Maps ở chế độ ô tô tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.
Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội.
Điểm đáng chú ý, dự án nhà ở xã hội mà người dân đăng ký phải có vị trí thuận lợi hơn, với khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký đến nơi làm việc phải ngắn hơn 2/3 so với khoảng cách từ nhà hiện tại đến nơi làm việc.
Bên cạnh điều kiện về khoảng cách, người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí về đối tượng và thu nhập theo quy định pháp luật. Với trường hợp đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều phải đủ điều kiện.
Quy định cũng làm rõ cách xác định địa điểm làm việc. Với người lao động có hợp đồng, địa chỉ làm việc căn cứ theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, địa điểm làm việc được xác định theo địa chỉ ghi trong hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.
Đối với người lao động lưu động, địa điểm làm việc được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và địa điểm tập trung chính thức của đơn vị quản lý trực tiếp.
Đối với người lao động tự do, địa điểm làm việc được xác định theo địa điểm thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh thường xuyên của người lao động.
|
Hà Nội được chuyển nhà tái định cư thành nhà xã hội, thương mại
Chiều 23/4, với 97,6% đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật gồm 9 chương, 36 điều có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.
Tại điều 12 về phát triển nhà ở và đô thị, HĐND TP Hà Nội được quy định về chính sách, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị. Chính sách phát triển đô thị tại khu vực TOD theo mô hình đô thị nén cũng thuộc thẩm quyền của HĐND TP.
UBND TP Hà Nội có quyền quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án chỉnh trang, tái thiết đô thị. Cơ quan này cũng được phép chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở thương mại, nhà xã hội, nhà tái định cư để sử dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
Nhà tái định cư là nhà ở được Nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án bố trí cho người dân khi họ bị thu hồi đất ở hoặc phải di dời chỗ ở để phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thực tế, loại hình nhà ở này bộc lộ nhiều yếu kém về chất lượng, không đáp ứng được yêu cầu tái thiết đô thị hiện đại. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam năm 2024 từng thống kê Hà Nội có khoảng 4.000 căn nhà tái định cư không người ở.
Đêm 27/4, tại khu vực tiếp nhận hồ sơ dự án nhà ở xã hội Sunrise Home (xã Ngọc Hồi, Hà Nội), hàng chục người dân thức trắng đêm xếp hàng chờ lấy phiếu...
