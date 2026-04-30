Hà Nội: Người đã có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội nếu làm việc xa hơn 20km

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định quy định trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc vẫn được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Theo quy định mới, người đã sở hữu nhà ở hợp pháp trên địa bàn Hà Nội vẫn có thể được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội nếu khoảng cách từ nơi ở hiện tại đến nơi làm việc từ 20 km trở lên. Khoảng cách này được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất, đo bằng Google Maps ở chế độ ô tô tại thời điểm xét duyệt hồ sơ.

Điểm đáng chú ý, dự án nhà ở xã hội mà người dân đăng ký phải có vị trí thuận lợi hơn, với khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đăng ký đến nơi làm việc phải ngắn hơn 2/3 so với khoảng cách từ nhà hiện tại đến nơi làm việc.

Bên cạnh điều kiện về khoảng cách, người đăng ký chưa từng mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, đồng thời phải đáp ứng các tiêu chí về đối tượng và thu nhập theo quy định pháp luật. Với trường hợp đã kết hôn, cả hai vợ chồng đều phải đủ điều kiện.

Quy định cũng làm rõ cách xác định địa điểm làm việc. Với người lao động có hợp đồng, địa chỉ làm việc căn cứ theo hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, địa điểm làm việc được xác định theo địa chỉ ghi trong hợp đồng lao động, quyết định tuyển dụng hoặc quyết định phân công công tác của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.

Đối với người lao động lưu động, địa điểm làm việc được xác định theo đơn vị quản lý trực tiếp người lao động và địa điểm tập trung chính thức của đơn vị quản lý trực tiếp.

Đối với người lao động tự do, địa điểm làm việc được xác định theo địa điểm thực hiện hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh thường xuyên của người lao động.