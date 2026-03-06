Lý do giá vàng bạc lao dốc

Giá giảm, người mua khó tiếp cận

Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng trong nước đã giảm gần 8 triệu đồng/lượng so với đỉnh gần nhất. Tuy nhiên, hiện người dân vẫn khó mua vàng thoải mái. Nhiều cửa hàng bán nhỏ giọt lấy ngay từ 1-2 chỉ/ngày, mua số lượng lớn hơn phải nhận giấy hẹn.

Diễn biến giá vàng trong nước đi cùng xu hướng điều chỉnh của thị trường vàng thế giới sau đợt tăng mạnh cuối tháng 2.

Giá vàng giảm mạnh từ đầu tuần đến nay (ảnh: Như Ý).

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), khi căng thẳng địa chính trị bùng phát tại Trung Đông vào cuối tháng 2, thị trường tài chính đã phản ứng rất nhanh. Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Giá vàng cũng bật tăng gần 5% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Trong lịch sử, vàng tăng giá trong khoảng 2/3 số trường hợp khi căng thẳng địa chính trị gia tăng mạnh. Tuy nhiên, trong vòng hai tuần sau đó, diễn biến thường khó dự đoán hơn khi biên độ dao động có thể từ +8% đến -3%.

Các yếu tố như đồng USD suy yếu, bất định về chính sách tiền tệ và căng thẳng địa chính trị gia tăng thường tạo lực hỗ trợ cho vàng. Ngoài ra, xu hướng các ngân hàng trung ương gia tăng dự trữ vàng cũng góp phần củng cố nhu cầu đối với kim loại quý.

Tuy nhiên, thị trường cũng đối mặt với một số lực cản. Mức giá cao của vàng khiến nhiều nhà đầu tư thận trọng hơn. Trong khi đó, nếu dòng vốn tài chính thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn tại các nền kinh tế lớn như châu Âu hay Nhật Bản, vàng có thể trở nên kém hấp dẫn hơn so với các tài sản rủi ro như cổ phiếu.

Theo WGC, một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra trong tháng 2 khi nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng giá mạnh hồi đầu năm.

Nhịp giảm chủ yếu mang tính ngắn hạn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia Tài chính Ngân hàng - cho biết, giá vàng giảm nguyên nhân một phần do cục diện chiến sự tạm thời nghiêng về phía Mỹ và Israel, khiến thị trường xuất hiện tâm lý lạc quan hơn. Khi rủi ro được đánh giá giảm bớt trong ngắn hạn, một bộ phận nhà đầu tư đã tranh thủ bán ra chốt lời sau giai đoạn vàng tăng mạnh.

“Tuy nhiên, phản ứng này chỉ mang tính tạm thời. Nguy cơ lan rộng của các xung đột quân sự và bất ổn địa chính trị trên thế giới vẫn còn hiện hữu và có thể kéo dài trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, vàng vẫn là tài sản trú ẩn quan trọng của dòng vốn toàn cầu”, ông Hiếu nhận định.

Theo ông Hiếu, nếu các yếu tố rủi ro tiếp tục duy trì, xu hướng trung và dài hạn của vàng vẫn nghiêng về tăng giá, dù thị trường có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Một yếu tố khác có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường vàng là giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ - thường được gọi là “vàng đen”. Khi giá dầu tăng, áp lực lạm phát tại nhiều nền kinh tế có xu hướng gia tăng. Điều này thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng để bảo toàn giá trị tài sản.

Trong bối cảnh đó, ông Hiếu cho rằng nếu giá vàng thế giới tiếp tục điều chỉnh, mức giảm sẽ không quá sâu do vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô.Tại Việt Nam, giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn thế giới lên tới 20 triệu đồng/lượng.

Theo ông Hiếu, tình trạng này xuất phát từ hai nguyên nhân chính:

Thứ nhất, giá vàng trong nước phụ thuộc rất lớn vào diễn biến của thị trường thế giới. Mỗi biến động của giá vàng toàn cầu đều nhanh chóng tác động đến tâm lý và hành vi của nhà đầu tư trong nước.

Thứ hai, nguồn cung vàng tại Việt Nam còn hạn chế so với nhu cầu. Trong những giai đoạn giá biến động mạnh, nhiều người vẫn xếp hàng tại các cửa hàng vàng lớn ở Hà Nội hay TP HCM để mua vàng tích trữ.

“Khi cung không đáp ứng được cầu, giá vàng trong nước dễ bị đẩy lên cao hơn so với thế giới”, ông Hiếu phân tích và cho rằng thời điểm này nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục. Nhà đầu tư nên phân bổ tài sản vào nhiều kênh như kim loại quý, chứng khoán, bất động sản và tiền gửi ngân hàng để giảm thiểu rủi ro.

“Không nên dồn toàn bộ vốn vào một kênh đầu tư. Khi một thị trường biến động mạnh, các kênh khác có thể giúp cân bằng và ổn định danh mục tài sản”, ông Hiếu khuyến nghị.