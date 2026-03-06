Hội đồng Vàng Thế giới: Vàng hưởng lợi khi đồng USD giảm, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro khó lường

USD suy yếu và lực mua tại châu Á đã nâng đỡ giá vàng

Theo WGC, giá vàng đã tăng thêm 5% trong tháng 2, lên mức 5.222 USD/ounce, qua đó nâng mức tăng từ đầu năm đến nay lên khoảng 20%.

Tuy nhiên, diễn biến giá vàng tính theo các đồng tiền khác lại khá trái chiều. Đồng rupee của Ấn Độ tăng mạnh sau khi Mỹ nới lỏng các biện pháp thuế quan, khiến giá vàng trong nước giảm 3,5%. Tương tự, đồng nhân dân tệ tăng giá cũng khiến giá vàng tính theo nội tệ tại Trung Quốc đi xuống.

Mô hình Phân bổ lợi nhuận vàng (GRAM) của WGC cho thấy mức tăng của giá vàng chủ yếu đến từ sự suy yếu của đồng USD, đặc biệt so với các đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng.

Tuy nhiên, mô hình vẫn chưa giải thích hết mức tăng này, thể hiện qua phần dư dương khá lớn. Sau đợt tăng mạnh trong tháng 1, độ biến động kỳ vọng giảm mạnh có thể đã gây áp lực khiến giá vàng giảm sâu hơn trong nửa đầu tháng 2.

Dù vậy, giá vàng nhiều khả năng được nâng đỡ bởi lực mua mạnh từ châu Á, thể hiện qua diễn biến giá vàng trong các phiên giao dịch tại châu Á cũng như khối lượng giao dịch cao trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải.

Yếu tố này hiện chưa được phản ánh đầy đủ trong mô hình của WGC.

Các quỹ ETF vàng thu hút thêm 5,3 tỷ USD trong tháng 2 (tương đương 26 tấn), dẫn đầu bởi Bắc Mỹ và châu Á. Trái lại, các quỹ tại châu Âu lại ghi nhận dòng vốn rút ròng 1,8 tỷ USD (tương đương 13 tấn).

Đồng USD chịu nhiều áp lực

Theo nhận định của WGC, xu hướng giảm của chỉ số đô la Mỹ (DXY) có khả năng sẽ tiếp diễn sau đợt phục hồi ngắn hạn này và đây là một yếu tố tích cực quan trọng đối với giá vàng trong thời gian tới.

Chỉ số DXY đã tránh được nguy cơ giảm sâu trong tháng 1, nhờ những bất ngờ khả quan từ dữ liệu kinh tế và diễn biến tích cực trên thị trường hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, WGC cho rằng đây chỉ là khoảng nghỉ tạm thời.

Trong trung hạn, đồng USD được dự báo có khả năng suy yếu dựa trên các yếu tố sau: So với các giai đoạn trong quá khứ và so với các quốc gia khác, đồng USD và thị trường cổ phiếu Mỹ vẫn đang ở mức định giá cao.

Cùng với đó, lợi thế “kép” dành cho nhà đầu tư nước ngoài (cổ phiếu Mỹ tăng mạnh + đồng USD mạnh) đang dần suy giảm, trong bối cảnh châu Âu và Nhật Bản ngày càng trở thành những thị trường đầu tư thay thế đáng chú ý.

Trong các giai đoạn sụt giảm của đồng USD trước đây, thị trường cổ phiếu Mỹ cũng thường diễn biến kém hơn so với các thị trường khác. Đồng thời, đồng USD thường giảm khá mạnh ở giai đoạn đầu, một phần do dòng vốn của nhà đầu tư rút khỏi thị trường Mỹ, qua đó càng tạo thêm áp lực khiến USD tiếp tục giảm.

Đồng USD yếu cũng phù hợp hơn với định hướng chính sách của chính quyền Mỹ hiện nay, vốn khuyến khích các doanh nghiệp đưa hoạt động sản xuất trở lại trong nước.

Đồng thời, việc đồng USD được sử dụng như một công cụ trong các biện pháp trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng nổ đã khiến các ngân hàng trung ương và nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với việc nắm giữ tài sản liên quan đến Mỹ.

Vàng hưởng lợi nhưng cũng đối mặt những rủi ro

Theo các chuyên gia, đồng USD suy yếu, sự bất định gia tăng về chính sách và địa chính trị, cùng với dòng vốn biến động mạnh hơn là những yếu tố có lợi cho vàng. Bên cạnh đó, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ sang vàng cũng tạo thêm lực hỗ trợ cho kim loại quý này.

Cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2 đã khiến giá các loại tài sản phản ứng ngay lập tức. Giá dầu tăng, đồng USD mạnh lên, trong khi lợi suất trái phiếu giảm nhẹ. Giá vàng cũng bật tăng, tăng gần 5% chỉ trong hai phiên giao dịch.

Trong lịch sử, vàng tăng giá trong khoảng hai phần ba số trường hợp khi căng thẳng địa chính trị gia tăng mạnh. Tuy nhiên, diễn biến trong hai tuần tiếp theo thường khó dự đoán hơn, với biên độ lợi suất của vàng dao động rộng hơn (từ +8% đến -3%) và tỷ lệ tăng giá giảm xuống còn khoảng 57%.

Chuyên gia WGC cho rằng, vàng cũng đối mặt với một số rủi ro như: Mức giá cao của vàng có thể tiếp tục khiến một số nhà đầu tư thận trọng.

Nếu dòng vốn tài chính góp phần thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn tại châu Âu, Nhật Bản và các khu vực khác, vàng tại các thị trường này có thể trở nên kém hấp dẫn hơn, trong bối cảnh thị trường cổ phiếu trong nước tăng trưởng tích cực. WGC cho biết một số quỹ ETF vàng tại châu Âu đã ghi nhận dòng vốn rút ra trong tháng 2, khi đợt tăng giá mạnh của vàng trong tháng 1 đã thúc đẩy nhà đầu tư chốt lời.