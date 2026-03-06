Sáng 6-3, ngược dòng thế giới, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rớt hơn 2 triệu đồng

Sáng 6-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh, dù giá vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 179,5 triệu đồng/lượng mua vào và 182,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2,2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Cùng xu hướng, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 179,2 triệu đồng/lượng mua vào và 182,2 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng.

Tính trong khoảng một tuần trở lại đây, mỗi lượng vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã giảm gần 10 triệu đồng. Đáng chú ý, đà giảm của vàng trong nước đang diễn ra nhanh hơn so với thị trường quốc tế.

Giá vàng trong nước giảm tiếp

Trên thị trường thế giới, đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch quanh mức 5.132 USD/ounce, tăng khoảng 50 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Tuy nhiên nếu tính từ đầu tuần, giá vàng quốc tế vẫn giảm khoảng 270 USD/ounce, tương đương khoảng 8,5 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, giá vàng gần đây biến động mạnh trước tác động của căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Dù vàng vẫn được xem là tài sản phòng thủ trước rủi ro kinh tế và lạm phát, vai trò "trú ẩn an toàn" của kim loại quý này thời gian qua chưa thực sự nổi bật.

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia của Metals Focus cho rằng vàng có thể tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2026. "Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột lan rộng hoặc thị trường dầu mỏ bị gián đoạn đáng kể đều có thể đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce" - báo cáo nêu.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 162,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với giá vàng trong nước.