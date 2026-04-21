Chốt giá vàng hôm nay ngày 21/4 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 21/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 21/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 170,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 21/4, giá vàng trong nước ngày 21/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 168,1 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 21/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 168,1 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 21/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 168,1 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 168,1 triệu đồng/lượng mua vào và 170,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 21/4, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/4, tiếp tục giảm giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 21/4, tiếp tục giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 167,6 –170,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167,9 – 170,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,6 – 170,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 21/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 21/4 giảm với giá vàng giao ngay giảm 16 USD/ounce, xuống mức 4.782 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.819 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, duy trì dưới mốc 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo báo cáo mới nhất từ Heraeus, vàng tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, bất chấp những biến động liên quan đến căng thẳng địa chính trị tại Iran và diễn biến chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các nhà phân tích tại Heraeus cho biết trong năm 2026, giá vàng chịu tác động đồng thời từ nhu cầu cơ bản và hoạt động đầu cơ, khiến thị trường xuất hiện nhiều biến động đáng chú ý.

Theo các chuyên gia tại Heraeus, sự gia tăng của các hoạt động giao dịch ngắn hạn trên thị trường vàng thế giới có thể khiến giá vàng đôi lúc diễn biến ngược với kỳ vọng về vai trò trú ẩn an toàn trong ngắn hạn, nhưng không làm thay đổi xu hướng dài hạn.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.782 USD/ounce (tương đương khoảng 152 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 21/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 18,6 triệu đồng/lượng.

