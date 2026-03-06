Hồi đầu tuần, giá vàng đã chạm ngưỡng kháng cự quanh mức 5.400 USD/ounce khi các nhà đầu tư phản ứng trước hành động quân sự chung của Mỹ và Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, đà tăng này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, với giá vàng giảm xuống dưới 5.100 USD/ounce vào chiều 5/3.

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Metals Focus cho biết, mặc dù việc vàng không giữ được đà tăng gần đây là điều đáng thất vọng, nhưng họ vẫn tin rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục tăng giá trong những tháng còn lại của năm.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm.

Sự tăng giá mà vàng thường nhận được do căng thẳng hoặc biến động địa chính trị hiếm khi kéo dài. Thực tế, điều này phần lớn đúng với hầu hết các thị trường, tất nhiên là không tính đến các tài sản mà nguồn cung, cầu hoặc giao dịch bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự kiện đang diễn ra. Ngay cả trong trường hợp xung đột kéo dài, sự mệt mỏi của nhà đầu tư cũng nhanh chóng xuất hiện và nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn giảm sút. Điều này có thể sẽ lặp lại với cuộc chiến tranh Iran. Tuy nhiên, Metals Focus tin rằng, vẫn có một rủi ro tiềm tàng đáng kể là, do tính chất đặc thù của cuộc xung đột lần này, mọi thứ có thể sẽ khác.

Các nhà phân tích cho rằng những rủi ro ngày càng gia tăng đối với thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz, cùng với việc 12 quốc gia bị cuốn vào cuộc xung đột, làm dấy lên nguy cơ thực sự rằng chiến tranh có thể lan rộng hơn nữa.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng hiện có rất ít sự ủng hộ cho một cuộc xung đột kéo dài khác ở Trung Đông.

Một cuộc chiến kéo dài hoặc ngoài tầm kiểm soát ở Iran diễn ra quá gần với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ sẽ tiềm ẩn những rủi ro chính trị đối với Đảng Cộng hòa. Các cử tri có thể sẽ không đánh giá đúng mức chi phí về tiền bạc và sinh mạng không thể tránh khỏi của cuộc chiến này, cũng như tác động của việc giá dầu ngày càng tăng lên đối với lạm phát (thực tế và cảm nhận), các nhà phân tích cho biết.

Các nhà phân tích cho rằng trong kịch bản này, họ dự đoán giá vàng sẽ kiểm tra lại mức cao kỷ lục của tháng 1/2026, nhưng kim loại này sẽ không có đủ động lực để duy trì đà tăng.

Tuy nhiên, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang lan rộng hoặc thị trường dầu mỏ bị gián đoạn đáng kể đều có thể dễ dàng đẩy giá vàng lên 6.000 USD/ounce.

Bỏ qua những biến động do các sự kiện gây ra, công ty nghiên cứu của Anh vẫn lạc quan về vàng, vì cuộc xung đột làm nổi bật sự bất ổn kinh tế và địa chính trị rộng lớn hơn.

Theo Metals Focus, dù đồng tình hay không với quyết định tấn công Iran của Mỹ, nó vẫn để lại những hệ lụy lâu dài đối với chính sách đối ngoại của nước này. Cùng với sự can thiệp gần đây vào Venezuela, nó báo hiệu tham vọng gây ra sự thay đổi chế độ hoặc chính trị, sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết, để đạt được các mục tiêu chiến lược. Trong khi đó, việc thiếu phối hợp hoặc tham vấn với hầu hết các đồng minh cho thấy sự chuyển dịch sang chủ nghĩa đơn phương. Nhìn chung, những thay đổi như vậy ở nền kinh tế lớn nhất thế giới và cường quốc quân sự hàng đầu thế giới làm gia tăng sự bất ổn về địa chính trị.

Metals Focus cũng cho rằng, hành động quân sự có thể hỗ trợ giá vàng so với trái phiếu kho bạc Mỹ. Mặc dù đồng đô la Mỹ đã thu hút một số dòng vốn đầu tư trong tuần này, nhưng lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đã quay trở lại mức trên 4%.

Việc dòng vốn đổ vào trái phiếu kho bạc giảm mạnh trong tuần này càng làm gia tăng lo ngại về vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống của chúng. Điều này rõ ràng là tích cực đối với vàng, cả trực tiếp, khi nó cạnh tranh với trái phiếu kho bạc để thu hút dòng vốn đầu tư trú ẩn an toàn, và gián tiếp, do tác động của những lo ngại này đối với đồng đô la Mỹ.