Loạt cửa hàng ở phố “đất vàng” giữa Thủ Đô đóng cửa, trả mặt bằng dịp cuối năm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), trưa ngày 30/12, dọc tuyến Phố Huế (Hà Nội), hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa, trả lại mặt bằng ngay thời điểm cuối năm. Nhiều căn nhà mặt phố treo biển "cho thuê", "thanh lý toàn bộ cửa hàng", cửa cuốn kéo kín, không còn hoạt động kinh doanh.

Nhiều mặt bằng phố Huế đang đóng cửa, treo biển cho thuê.

Trả mặt bằng vì không "gánh" nổi chi phí

Khảo sát cho thấy giá nhà mặt phố Huế hiện phổ biến từ 600 triệu đến 1,2 tỷ đồng/m2. Những vị trí đắc địa, gần hồ Hoàn Kiếm hoặc các tòa nhà cao tầng có đầy đủ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, có giá giao dịch từ 1,5 đến 2,3 tỷ đồng/m2.

Tổng giá trị mỗi căn nhà mặt phố Huế thường lên tới vài chục tỷ đồng, thậm chí cả trăm tỷ đối với những căn có diện tích lớn. Đây là lý do khiến giao dịch mua bán trên tuyến phố này không diễn ra thường xuyên, mà chủ yếu nhắm tới nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính rất mạnh.

Giá thuê nhà mặt phố Huế thuộc nhóm cao của Hà Nội, dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng, tùy diện tích và vị trí. Tuy nhiên, nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh không còn sôi động như giai đoạn trước, khiến thời gian tìm khách thuê kéo dài hơn. Điều này lý giải vì sao nhiều căn nhà vẫn treo biển cho thuê trong thời gian dài nhưng chủ nhà chưa vội giảm giá.

Dọc tuyến Phố Huế, hàng loạt cửa hàng đồng loạt đóng cửa, trả lại mặt bằng ngay thời điểm cuối năm.

Trước một căn nhà mặt phố từng cho shop quần áo thuê, chị Thuỷ chủ nhà cho biết, mới chấm dứt hợp đồng do không khách thể tiếp tục gánh chi phí. "Trước đây nhà tôi cho shop quần áo thuê với giá 40 triệu đồng/tháng, nhưng họ mới trả mặt bằng tháng trước vì làm ăn khó khăn, tôi treo biển hơn 1 tháng nay rồi vẫn chưa có ai thuê”, chị Thuỷ chia sẻ.

Theo quan sát, phần lớn các cửa hàng trả mặt bằng thuộc nhóm kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, thời trang... những lĩnh vực chịu tác động rõ rệt khi sức mua sụt giảm. Dịp cuối năm vốn được xem là "mùa làm ăn", song thực tế năm nay lại chứng kiến không ít cửa hàng chọn đóng cửa.

Phần lớn các cửa hàng trả mặt bằng thuộc nhóm kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, thời trang.

Anh Nguyễn Văn Hùng, chuyên môi giới cho thuê tại khu vực phố Huế cho biết, nhiều gia đình ở tuyến phố này gửi cho thuê từ vài tháng nay nhưng vẫn chưa có người thuê. Nguyên nhân có thể do giá thuê cao, trong khi thương mại điện tử phát triển khiến nhiều thương hiệu rời bỏ mặt phố để tiết kiệm chi phí mặt bằng.

Bên cạnh đó, các quy định ngày càng khắt khe về phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng cũng khiến việc tìm kiếm khách thuê là các tổ chức ngân hàng hay dịch vụ giải trí trở nên khó khăn hơn.

Thời đại mua sắm số khiến nhà mặt tiền dần mất giá?

Chị Lan Anh, một tiểu thương kinh doanh tại chợ Hôm, Phố Huế cho biết, chi phí thuê cao, người dân thắt chặt chi tiêu, sức mua giảm là nguyên nhân chính. "Phố Huế đẹp, đông người qua lại nhưng tiền thuê cao. Kinh tế khó khăn, người dân chi tiêu dè dặt, doanh thu giảm rõ rệt, thu không bù nổi chi thì chỉ còn cách trả mặt bằng, chứ không trụ nổi", chị Lan Anh chia sẻ.

Nhiều căn nhà mặt phố cửa cuốn kéo kín, không còn hoạt động kinh doanh.

Các chuyên gia nhận định, làn sóng trả mặt bằng hiện nay không phải hiện tượng nhất thời mà là biểu hiện của một quá trình tái cấu trúc sâu hơn của thị trường bán lẻ đô thị. Những mô hình kinh doanh phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí mặt tiền đang dần mất lợi thế trong thời đại mua sắm số.

Cuộc sàng lọc đang diễn ra khắc nghiệt, buộc cả người thuê lẫn chủ mặt bằng phải điều chỉnh kỳ vọng. Trong bối cảnh đó, "đất vàng" không còn nằm ở vị trí đắt đỏ, mà ở khả năng thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của thị trường và hành vi tiêu dùng.