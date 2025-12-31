Cảnh tượng khó tin bên trong ngôi nhà hoang đổ nát, giá hơn 34 tỷ đồng

Theo DailyMail, một ngôi nhà cũ kỹ nằm trên đường Camden Mews (phía Bắc London, Anh) vừa được bán với mức giá kinh ngạc 976.000 bảng Anh (tương đương hơn 34 tỷ đồng). (Ảnh: SWNS)

Bất động sản này được mô tả có vị trí đắc địa, gần Camden Town, Caledonian Park và hai ga tàu điện ngầm, từng thuộc sở hữu của một gia đình trong hơn 35 năm. (Ảnh: DailyMail)

Điều đáng nói là ngôi nhà bị bỏ hoang trong nhiều năm với khu vườn um tùm và trần nhà sập đổ. (Ảnh: SWNS)

Nhiều phòng chất đầy đồ phế thải. (Ảnh: SWNS)

Phòng tắm trong tình trạng đổ nát, bẩn thỉu. (Ảnh: DailyMail)

Nhà bếp bỏ hoang, chứa đầy rác. (Ảnh: SWNS)

Có người còn cho rằng đây không phải là nhà mà chỉ là lô đất để đổ rác tạm bợ. (Ảnh: DailyMail)

Ngay cả bên ngoài khu đất cũng có một chiếc xe bị bỏ hoang. (Ảnh: SWNS)

Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được người mua khi các môi giới bất động sản quảng cáo ngôi nhà có 'tiềm năng phát triển'. (Ảnh: DailyMail)

Dữ liệu bất động sản cho thấy, những ngôi nhà ở khu vực này thường xuyên có giá bán rất cao, trung bình đạt mức 1.338.085 bảng Anh trong năm qua (tương đương 45 tỷ đồng). (Ảnh: SWNS)