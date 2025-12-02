Giá nhà phố Hàng Mã vượt 1 tỷ đồng/m2, mặt bằng 20m2 cho thuê 45 triệu/tháng

Phố Hàng Mã (trước đây thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, nay trực thuộc phường Hoàn Kiếm) có chiều dài khoảng 339m, cách chợ Đồng Xuân khoảng 1km về phía Nam và Hồ Gươm 700m về phía Bắc. Đây là một trong những tuyến phố cổ kinh doanh sầm uất của Hà Nội, với các mặt hàng truyền thống như vàng mã, đồ giấy, đồ chơi trẻ em...

Trước các dịp lễ hội, nhiều cửa hàng kinh doanh tại đây đồng loạt trang trí rực rỡ bắt mắt, như đèn lồng Trung thu, cây thông Giáng Sinh, hay sắc đỏ ngập tràn của Tết Nguyên đán. Ánh sáng từ các cửa hàng đèn lồng, đồ trang trí và sắc màu lễ hội tạo nên cảnh quan thu hút, khiến nhiều du khách và người trẻ đến ghi lại khoảnh khắc.

Vào buổi tối, khi tuyến phố sáng rực rỡ, lượng người tham quan tăng đáng kể, biến Hàng Mã thành một trong những điểm check-in và mua sắm của thủ đô.

Phố Hàng Mã, một trong những tuyến phố cổ của Thủ đô. Ảnh: D.A

Theo khảo sát, các cửa hàng trên phố Hàng Mã có đặc trưng của khu phố cổ với diện tích nhỏ, mặt bằng hẹp và nằm san sát nhau. Hầu hết mặt bằng được tận dụng tối đa làm không gian trưng bày, hàng hóa thường bày tràn ra phía trước để thu hút du khách và người đi đường.

Mật độ kinh doanh cao khiến nơi đây luôn nhộn nhịp, đồng thời phản ánh rõ đặc thù “tấc đất tấc vàng” của khu vực trung tâm Hà Nội. Tỷ lệ cho thuê và rao bán nhà tại phố Hàng Mã hiện ở mức rất thấp.

Các cửa hàng nhỏ từ 20-35m2 thường được chào thuê trong khoảng 25-45 triệu đồng/tháng, mức giá này có thể tăng thêm 30-50% vào mùa cao điểm lễ hội. Những mặt bằng trung bình rộng 50-80m2 dao động 50-80 triệu đồng/tháng. Các căn nhà lớn trên 100m2 thường cho thuê 100-180 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Kim (kênh Vua mặt phố) cho biết giá nhà mặt phố Hàng Mã trung bình khoảng 800 triệu đồng/m2 (chưa tính giá trị tài sản trên đất). Giá nhà cụ thể còn tùy thuộc vào mặt tiền, yếu tố phong thủy.

Hiện giá nhà tại con phố này đã tăng, cách đây hai tháng giá trung bình khoảng 770 triệu đồng/m2. Một số nhà 5-6 tầng, có thang máy và mặt tiền rộng giá có thể lên tới 1-1,2 tỷ đồng/m2.

Kinh doanh trên phố Hàng Mã dịp gần Giáng sinh. Ảnh: D.A

Một căn nhà 4 tầng, diện tích 45m2 mặt phố Hàng Mã đang được rao bán với giá 42 tỷ đồng, tương đương hơn 900 triệu đồng/m2. Với vị trí đẹp và mật độ thương mại cao, căn nhà được đánh giá có tiềm năng khai thác tốt cho nhiều loại hình kinh doanh hoặc cho thuê lại.

Nhà trong ngõ thường nằm trong các hẻm rộng 3-5m, có mức giá thấp hơn so với mặt phố nhưng đắt đỏ so với mặt bằng chung. Mức giá ghi nhận dao động khoảng 150-500 triệu đồng/m2.

Mặc dù giá nhà đất cao, Hàng Mã vẫn được đánh giá là phố thương mại trọng điểm. Lợi nhuận cao từ các mặt hàng thời vụ, cùng với khả năng thu hút lượng lớn khách hàng và khách du lịch quanh năm, giúp duy trì hiệu suất đầu tư hấp dẫn.

Doanh thu các cửa hàng tại đây thường tăng 2-3 lần vào các dịp Trung thu, Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Những ki-ốt nhỏ 20-30m2 vẫn có thể đạt doanh thu cao trong mùa cao điểm. Nhiều nhà đầu tư có nguồn lực tài chính chọn mua nhà đất tại khu vực trung tâm như Hàng Mã nhằm tối ưu lợi nhuận và duy trì dòng tiền ổn định.

Phố Hàng Mã đang thực hiện dọn dẹp trật tự đô thị. Hàng loạt mái che, tiểu cảnh trang trí lấn chiếm vỉa hè đã bị tháo dỡ, trả lại không gian cho người đi bộ sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản tại khu phố cổ gồm Hàng Mã được dự báo tiếp tục tăng trưởng.