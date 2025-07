Loạt công ty khiến nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố quy mô ra sao?

Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều đồng phạm bị khởi tố

Quá trình mở rộng điều tra vụ án hình sự "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; Nguyễn Hùng Long, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế; Đinh Quang Minh, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, nguyên Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm về tội "Nhận hối lộ".

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Thanh Phong; Đinh Quang Minh; Nguyễn Thị Minh Hải; Lê Thị Hiên; Cao Văn Trung - Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh, C01 cũng khởi tố bắt tạm giam đối với Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (nguyên Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm); Phạm Văn Hinh, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Nguyễn Thị Phương Lan, Trưởng Phòng quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; Lã Thái Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Đinh Cao Cường, Chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông; Phạm Tuyết Mai, Viên chức Văn phòng Ủy ban Codex Việt Nam (nguyên nhân viên hợp đồng Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm); Phạm Duy Bình, nguyên chuyên viên Trung tâm Ứng dựng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh, Chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm; Lê Văn Nam, Chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm.

Hoàng Thanh Hà (Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm) bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

C01 cũng khởi tố Nguyễn Quang Hưng (Tổng giám đốc Công ty CP Dược phẩm Novaco), bị can này đã bị C01 khởi tố về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Hai người bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Đưa hối lộ gồm: Phạm Thị Loan (Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam) và Trần Quang Hải (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các bị can đã nhận hối lộ trên 75 tỉ đồng của các cá nhân, tổ chức để cấp khống khoảng hơn 10 ngàn giấy tiếp nhận đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm.

Các công ty liên quan có quy mô thế nào?

Trong các công ty liên quan đến vụ án, Công ty TNHH Khoa học TSL thời gian gần đây bị nhắc tên do liên quan đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả. Liên quan vụ làm giả thực phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2, Công ty Herbitech đã sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả của TSL để sản xuất, gia công và công bố sản phẩm tiêu thụ trên thị trường.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Khoa học TSL có tiền thân là Công ty TNHH dịch vụ khoa học và công nghệ Thái Sơn, được thành lập tháng 1/2017 tại TP HCM.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 25 tỷ đồng với 4 cổ đông góp vốn gồm Công ty TNHH dịch vụ - thương mại Phạm Nguyễn góp 10 tỷ đồng, tương đương 40% vốn góp, cổ đông Hà Viết Thanh góp 9,25 tỷ đồng tương đương 37% vốn góp, cổ đông Hồ Quang Trung góp 750 triệu đồng tương đương 3% vốn góp; cổ đông Võ Khắc Đế góp 5 tỷ đồng tương đương 20% vốn góp.

Ông Hà Viết Thanh sinh năm 1955 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2018, doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH khoa học TSL như hiện nay. Ông Đoàn Hữu Lượng sinh năm 1972 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở lần thay đổi thông tin doanh nghiệp tháng 6/2023, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 25 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Đoàn Hữu Lượng góp 45 tỷ đồng, tương đương 90% vốn góp và Phan Thị Kim Thoa góp 5 tỷ đồng tương đương 10% vốn góp.

Đến tháng 9/2024, ông Huỳnh Tấn Cường sinh năm 1992 thay ông Đoàn Hữu Lượng giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Công ty CP Dược phẩm Novaco do Nguyễn Quang Hưng giữ vị trí Tổng giám đốc được thành lập tháng 9/2010. Thời điểm tháng 12/2017, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng mạnh từ 6 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Nguyễn Thị Lý góp 300 triệu đồng tương đương 2% vốn góp; Nguyễn Quang Hưng góp 7,65 tỷ đồng, tương đương 51% vốn góp; Phạm Đức Thuận góp 7,05 tỷ đồng tương đương 47% vốn góp.

Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Canada Việt Nam được thành lập tháng 6/2016 với vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có 5 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Đức Thư góp 1,25 tỷ đồng, tương đương 25% vốn góp; cổ đông Nguyễn Thanh Sơn góp 750 triệu đồng tương đương 15% vốn góp; các cổ đông gồm Phạm Thị Loan, Hoàng Thị Hoa và Lương Đình Tề mỗi người góp 1 tỷ đồng, tương đương 20% vốn góp. Ông Nguyễn Đức Thư sinh năm 1963 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Thanh Sơn giữ vị trí giám đốc.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2020, vốn điều lệ công ty tăng mạnh từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng. Cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố. Cùng với đó, bà Phạm Thị Loan sinh năm 1975 giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, Công ty CP Dịch vụ thực phẩm quốc tế Fosy do ông Trần Quang Hải sinh năm 1987 giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật được thành lập tháng 4/2013.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 4/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp giảm mạnh từ 10 tỷ đồng xuống chỉ còn 500 triệu đồng, cơ cấu vốn góp của các cổ đông không được công bố chi tiết.