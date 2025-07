Kéo Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng 3 thuộc cấp bị bắt, Công ty Thiên An Phát có quy mô thế nào?

Mới đây, Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 đối tượng, gồm: Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Tâm, Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

4 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa bị bắt tạm giam phục vụ điều tra - Ảnh Bộ Công an

4 bị can là lãnh đạo, cán bộ thuộc các Cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa bị tạm giam do liên quan đến vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát (viết tắt: Công ty Thiên An Phát) và các đơn vị liên quan.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và triệu tập đấu tranh, ghi lời khai các cá nhân tại Công ty Thiên An Phát và các công ty liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Thiên An Phát và các đơn vị liên quan; đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn "Bắt bị can để tạm giam" đối với 4 bị can: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn; Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát cùng về 2 tội danh "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự 2015 và tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Lãnh đạo và các cổ đông của Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát bị tạm giam từ tháng 4 - Ảnh Bộ Công an

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ một số lãnh đạo, cán bộ các Cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vì vụ lợi, động cơ cá nhân đã làm trái nhiệm vụ được giao trong việc thẩm định, tham mưu, quyết định việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trước khi kéo 4 lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vướng vòng lao lý, Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát chỉ mới được thành lập vào tháng 8/2022.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp đăng ký 25 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với 4 cổ đông gồm Nguyễn Xuân Tùng, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc và Nguyễn Gia Hải. Mỗi cổ đông góp 5 tỷ đồng, tương đương 20% vốn góp mỗi người.

Ông Nguyễn Xuân Tùng, sinh năm 1989, giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài vai trò cổ đông góp vốn tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát, ông Nguyễn Gia Hải, sinh năm 1973, còn giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Toàn Thắng từ tháng 8/2024. Doanh nghiệp được thành lập tháng 6/2008.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tháng 6/2021, công ty tăng vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên 8 tỷ đồng.

Từ tháng 9/2024, ông Nguyễn Gia Hải cũng trở thành chủ doanh nghiệp, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân Gia Hải. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 10/2002 trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An.