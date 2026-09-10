“Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” đến từ Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), có một trang trại 11 ha, thu 3,5 tỷ/năm

Nông dân làm giàu, đổi mới cách nghĩ, đổi mới cách làm, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ là hình ảnh người nông dân mới

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Thành (sinh 1962), thôn Ngọc Thư, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi (địa phận huyện Bờ Y, tỉnh Kon Tum cũ) cho biết, đây là quê hương thứ 2, còn quê gốc là ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thành bên vườn cây trồng của gia đình. Ảnh: VT

Trong quá trình đến và sinh sống tại quê mới (thôn Ngọc Thư, xã Bờ Y), nhận thấy phương thức canh tác truyền thống của bà con nơi đây còn nhiều hạn chế, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Trong khi đó vùng đất này có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, vì vậy nếu biết tổ chức sản xuất phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi thì làm giàu không khó.

Từ suy nghĩ trên sau khi tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, ông Thành mạnh dạn đầu tư cải tạo đất đai, chuồng trại và từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất.

Song song chăn nuôi heo, trồng cà phê, ông Thành mở rộng mô hình kết hợp trồng nhiều loại cây, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản, hình thành trang trại tổng hợp quy mô khoảng 11 ha.

Theo ông Thành hiện trang trại của gia đình có khoảng 7 ha cà phê, 1,5 ha cây ăn trái, 0,5 ha tiêu, 10.000 cây cau và khoảng 90 con heo nái chuyên sản xuất con giống, cung cấp cho người dân địa phương nuôi thương phẩm.

Bên cạnh đó là ao hồ có diện tích khoảng 2,5 ha được sử dụng nuôi ba ba, ốc bươu đen và kết hợp trồng các loại cây thương phẩm khác phục vụ thị trường.

Nhờ tổ chức sản xuất theo hướng tổng hợp, tận dụng hiệu quả diện tích đất và đa dạng hóa nguồn thu, trang trại của ông Thành mang lại thu nhập bình quân khoảng 3,5 tỷ đồng/năm.

1 góc vườn, ao của ông Thành. Ảnh: VT

Mô hình không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động là người dân tộc thiểu số, với mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng/người/tháng.

Vào những thời điểm cao điểm sản xuất, trang trại tạo thêm khoảng 800–1.000 ngày công thời vụ cho lao động địa phương.

Theo ông Thành, sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ mới không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm mà phải chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức quản lý và gắn sản xuất với nhu cầu thị trường.

Vì vậy trong quá trình phát triển trang trại, ông Thành thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, như các khâu sản xuất được theo dõi, ghi chép đầy đủ; thực hiện chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm đầu ra.

Số cà phê đang cho trái trong trang trại của ông Thành. Ảnh: VT

Việc chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tổ chức mô hình trang trại tổng hợp, kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật và liên kết sản xuất đã giúp ông Thành nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất, tạo nguồn thu ổn định và giảm thiểu rủi ro khi thị trường một loại nông sản có biến động.

"Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới"-Hỗ trợ, chia sẻ cùng cộng đồng

Điều đáng quý ở người nông dân được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” này không chỉ nằm ở những con số về diện tích, sản lượng hay thu nhập mà 1 phần thành quả lao động mình, được ông Nguyễn Văn Thành chia sẻ với cộng đồng.

Đường vào trang trại của ông Thành. Ảnh: VT

Theo đó từ lợi nhuận thu về hàng năm, ông Thành trích một phần để làm thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và chung tay cùng địa phương thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Đơn cử năm 2022, ông Thành ủng hộ 20 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của xã Đăk Xú cũ (nay là xã Bờ Y); năm 2023 đóng góp 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho một hộ nông dân nghèo.

Đầu năm 2024, ông Thành ủng hộ 50 triệu đồng sửa chữa nhà rông thôn Đăk Long Giao và 100 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 2 hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là chưa kể số tiền khác mà ông Thành và gia đình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, sửa chữa nhà rông, tham gia ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và các chương trình vận động do địa phương phát động.

Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, ông Thành còn giúp hội viên Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn bằng con giống heo sinh sản, tạo điều kiện để bà con có thêm tư liệu sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế.

Mô hình xen canh cà phê, cau và 1 số loại khác trong trang trại. Ảnh: VT

Chia sẻ về những việc làm nêu trên, ông Thành bộc bạch: “Tôi luôn nghĩ rằng khi bản thân và gia đình còn khó khăn thì phải quyết tâm, nỗ lực làm ăn nhưng khi cuộc sống ổn định rồi, cần có trách nhiệm giúp đỡ và hỗ trợ những hộ nghèo, để họ vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Theo ông Thành một vài việc làm nhỏ, được thực hiện đơn lẻ có thể khó tạo ra tác động lớn. Thế nhưng nếu có nhiều người cùng chung tay, sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng.

Từ những trăn trở ban đầu về cuộc sống gia đình và cách làm của bà con địa phương, ông Thành đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống sang mô hình trang trại tổng hợp có ứng dụng khoa học kỹ thuật, để vươn lên làm giàu.

Hiệu quả kinh tế mang lại từ mô hình không chỉ giúp gia đình ông Thành có cuộc sống ổn định, mà còn tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện những hoạt động đầy ý nghĩa cho cộng đồng.

Trang trại của ông Thành nhìn từ trên cao. Ảnh: VT

Việc được Chương trình "Tự hào Nông dân Việt Nam", cơ quan chủ trì tổ chức là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn, trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” năm 2026 là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực và đóng góp của ông Nguyễn Văn Thành trong sản xuất, kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội ở xã vùng biên giới của Quảng Ngãi.