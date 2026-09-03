Hai con ông Nguyễn Đức Thụy mỗi người mất hơn 1.000 tỷ đồng sau hai tuần niêm yết cổ phiếu

Chốt phiên giao dịch ngày 3/9, cổ phiếu LPS của Chứng khoán LPBank (LPBS) giảm sàn về mức 24.400 đồng một đơn vị. Tính từ ngày 18/8 khi bắt đầu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), thị giá LPS đã giảm gần 19%.

Với việc mỗi người sở hữu hơn 190 triệu cổ phiếu LPS, giá trị số cổ phiếu của hai cổ đông lớn nhất gồm bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái đều ở mức hơn 4.600 tỷ đồng. Như vậy, tài sản của mỗi người đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng kể từ khi LPBS niêm yết.

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh và ông Nguyễn Xuân Thái, hai cổ đông lớn nhất của LPBankS, là con của Phó chủ tịch Sacombank Nguyễn Đức Thụy. Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sinh năm 2001, từng du học tại Mỹ, hiện là trợ lý Tổng giám đốc Sacombank và giữ chức Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Ninh Bình. Nữ doanh nhân này từng là Tổng giám đốc Thaispace - công ty trong lĩnh vực vận tải hàng không được thành lập cuối 2021.

Còn ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là cử nhân kinh tế tại Đại học Massachusetts Boston (Mỹ). Hiện ông là trợ lý HĐQT Sacombank, Thành viên HĐQT LPBankS và giữ chức Phó chủ tịch Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX).

Ông Nguyễn Đức Thụy (ở giữa) và hai con. Ảnh: Phương Đông

Không chỉ LPS, một số cổ phiếu mới niêm yết trong hai năm gần đây cũng đi xuống sau ngày chào sàn. Ví dụ, VPX hạ khoảng 16%, VCK "mất" 6%, GEL giảm 16% hay VPL đi xuống gần 13%.

LPBS tiền thân là Chứng khoán Viettraninmex, được thành lập vào năm 2009. Tháng 9/2023, công ty đổi tên thành Chứng khoán LPBank. Hiện doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 14.000 tỷ đồng, xếp thứ 7 toàn ngành.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của LPBS đạt 2.717 tỷ đồng, tăng gần 400% so với nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận trước thuế ở mức 537 tỷ đồng, gấp đôi năm ngoái.