Sau nghỉ lễ 2/9, chứng khoán có bứt phá với 'cú hích' nâng hạng?

VN-Index tăng 7 phiên liên tiếp trước nghỉ lễ

Sau nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thị trường chứng khoán giao dịch trở lại từ ngày 3/9.

Sau giai đoạn điều chỉnh và tích lũy, thị trường chứng khoán đã có màn phục hồi khá ấn tượng. VN-Index vừa ghi nhận 7 phiên tăng điểm liên tiếp, trong đó lực cầu được cải thiện rõ rệt ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Kết tuần, VN-Index tăng 3,62%, lên 1.832 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp và tiếp tục hướng tới vùng 1.850 điểm. Chỉ số VN30 cũng tăng 2,86%, lên 1.982 điểm, tiến sát ngưỡng tâm lý 2.000 điểm.

VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.850 điểm trong bối cảnh dòng tiền cải thiện và khối ngoại bắt đầu mua ròng trở lại.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi dòng tiền tập trung vào nhiều nhóm cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, thép, cảng biển, hàng không và cao su. Ngược lại, một số nhóm như xây dựng, bảo hiểm, điện, thủy sản, hóa chất và năng lượng chịu áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản cũng là điểm đáng chú ý. Khối lượng giao dịch trong tuần tăng mạnh so với tuần trước, cho thấy lực cầu đang được cải thiện. Cùng với đó, khối ngoại đã quay lại mua ròng trên HoSE với giá trị khoảng 951,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, áp lực bán ròng của khối ngoại trong tháng 8 đã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 1.357 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Tuy nhiên, đà tăng cũng đang xuất hiện những dấu hiệu cần lưu ý. VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự 1.843-1.850 điểm. Trong phiên cuối tuần, biên độ tăng đã thu hẹp trong khi thanh khoản tiếp tục tăng, cho thấy lực cung có thể bắt đầu xuất hiện khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh.

Trên biểu đồ tháng, VN-Index kết thúc tháng 8 với mức tăng 5,55%, qua đó chấm dứt chuỗi điều chỉnh của hai tháng trước. Dù vậy, thanh khoản tháng lại suy giảm, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn khi thị trường tiến vào vùng giá cao.

Tháng 9 chờ cú hích nâng hạng

Bước sang tháng 9, tâm điểm lớn nhất của thị trường là FTSE Russell chính thức nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9. Đây được xem là một trong những động lực quan trọng đối với thị trường trong tháng này.

Theo nhận định của nhóm phân tích từ Chứng khoán MB (MBS), tháng 9 có thể chia thành hai giai đoạn. Trong nửa đầu tháng, kỳ vọng nâng hạng có khả năng tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư, giúp thanh khoản cải thiện và dòng tiền hướng sự chú ý tới các cổ phiếu nằm trong danh mục liên quan đến FTSE.

27 cổ phiếu của Việt Nam được đưa vào nhóm chỉ số vốn hóa toàn thị trường kể từ phiên giao dịch ngày 21/9.

Đặc biệt, nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và các mã nằm trong danh mục được bổ sung vào FTSE All-Cap có thể nhận được sự quan tâm đáng kể khi các quỹ chuẩn bị cơ cấu danh mục.

Ở chiều ngược lại, sau thời điểm nâng hạng 21/9, thị trường có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh khi một phần kỳ vọng đã được phản ánh vào giá. Nhà đầu tư có thể xuất hiện tâm lý "mua theo tin" trước sự kiện và chốt lời sau khi thông tin chính thức diễn ra.

Chuyên gia từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn tích cực sau khi vượt vùng kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm. Chỉ số được kỳ vọng hướng tới vùng 1.850-1.900 điểm. Tuy nhiên, khi tiến vào vùng kháng cự mạnh, áp lực cung có thể gia tăng và VN-Index có khả năng phải kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.800-1.820 điểm.

Trong khi đó, VN30 đang hướng tới vùng kháng cự 2.000-2.025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7. Điều này cho thấy dư địa tăng vẫn còn nhưng rủi ro rung lắc, phân hóa cũng đang lớn dần.

Một yếu tố hỗ trợ khác đến từ nền tảng lợi nhuận doanh nghiệp. Theo Chứng khoán Kirin, lợi nhuận toàn thị trường trong quý II tăng 41,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tài chính tăng 24,4%, còn nhóm phi tài chính tăng tới 57,6%. Kết quả kinh doanh tích cực giúp mặt bằng định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn so với lịch sử.

Dù vậy, nhà đầu tư vẫn được khuyến nghị không nên mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng 1.850 điểm. Chiến lược phù hợp là duy trì danh mục đang nắm giữ, đồng thời chờ những nhịp rung lắc, điều chỉnh về vùng giá hợp lý để xem xét gia tăng tỷ trọng.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index có khả năng tiếp tục hướng tới 1.850 điểm trong những tuần đầu tháng 9. Nếu vượt được vùng này với thanh khoản và dòng tiền đủ mạnh, chỉ số có thể mở rộng đà tăng hướng tới 1.900 điểm. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, vùng 1.800-1.820 điểm sẽ đóng vai trò vùng hỗ trợ quan trọng.