PNJ hồi phục hơn 30% từ đáy, hai con gái Chủ tịch muốn bán cổ phiếu nghìn tỷ

PNJ đảo chiều trong phiên sóng gió

Cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận trải qua một phiên giao dịch nhiều biến động ngày 4/9, trong bối cảnh doanh nghiệp đồng loạt công bố những thông tin quan trọng liên quan đến giao dịch cổ phiếu của người nhà lãnh đạo và kế hoạch vay vốn từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

Trong phiên, PNJ có thời điểm giảm tới 1.600 đồng, xuống 38.200 đồng/cp. Diễn biến này xuất hiện sau thông tin hai con gái bà Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu.

Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng xuất hiện, giúp PNJ đảo chiều và kết phiên tăng 250 đồng lên 40.050 đồng/cp. Thanh khoản cũng ở mức cao với hơn 8 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng. Khối ngoại mua hơn 1,2 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra hơn 891.000 đơn vị.

Đáng chú ý, bà Trần Phương Ngọc Hà đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ, dự kiến giảm sở hữu từ 3,59% xuống 0,08%. Trong khi đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo, Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 3,52% xuống 2,15%.

Hai giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10/9 đến 10/10/2026 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu tính theo thị giá 40.050 đồng/cp, lượng cổ phiếu hai người đăng ký bán có giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, số cổ phiếu của bà Hà tương đương khoảng 721 tỷ đồng và bà Thảo khoảng 280 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là mục đích bán cổ phiếu được công bố nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho doanh nghiệp vay.

Cùng ngày, HĐQT PNJ thông qua chủ trương vay vốn từ bà Dung để bổ sung vốn lưu động. Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất. Khoản vay không có tài sản bảo đảm, thời hạn tối đa 12 tháng và có thể giải ngân thành nhiều đợt.

PNJ cho biết khoản vay nhằm tăng tính chủ động về vốn lưu động trong giai đoạn doanh nghiệp đang “tái thiết” hoạt động sản xuất kinh doanh sau những biến động gần đây.

Như vậy, phía sau giao dịch bán cổ phiếu trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng của hai con gái Chủ tịch còn là một kế hoạch đưa nguồn vốn trở lại doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Ngọc Dung. Ảnh: PNJ

Hành trình hồi phục và những rủi ro

PNJ từng trải qua một trong những nhịp giảm mạnh nhất lịch sử sau những thông tin liên quan đến vụ buôn lậu kim cương tại Thanh Hóa và sai phạm của cựu lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Cổ phiếu PNJ có thời điểm rơi về vùng 30.000-31.000 đồng/cp cuối tháng 7, thấp nhất khoảng 6 năm. So với đỉnh gần 85.000 đồng/cp hồi cuối tháng 1, thị giá từng mất hơn 60%.

Cú sốc không chỉ đến từ tâm lý thị trường. PNJ phải trích lập dự phòng 865,5 tỷ đồng, góp phần khiến công ty lỗ sau thuế gần 283 tỷ đồng trong quý II/2026.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 8, diễn biến cổ phiếu bắt đầu thay đổi đáng kể.

Ngày 31/7-14/8, Tổng giám đốc Phan Quốc Công hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu PNJ với giá trị khoảng 31 tỷ đồng. Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, cũng mua thêm 300.000 cổ phiếu.

Đáng chú ý hơn, dòng tiền tổ chức ngoại bắt đầu quay lại giữa lúc cổ phiếu vẫn đang ở vùng giá thấp.

Ngày 14/8, nhóm quỹ do Sprucegrove Investment Management quản lý mua thêm khoảng 1,62 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,04%. Đến ngày 19/8, nhóm nhà đầu tư nước ngoài liên quan T. Rowe Price Associates mua gần 4,9 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 5,07% lên 6,02%.

Tín hiệu quan trọng nhất đến ngày 21/8, khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ buôn lậu kim cương, xác định số kim cương trong đường dây không được đưa vào hệ thống bán lẻ PNJ. Cơ quan điều tra cũng cho biết PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu và việc nhập khẩu, phân phối hàng hóa phù hợp hồ sơ, tuân thủ quy định pháp luật.

Thông tin này nhanh chóng cải thiện tâm lý nhà đầu tư. Đến ngày 26/8, PNJ hồi phục lên 43.100 đồng/cp, tăng hơn 40% so với vùng đáy cuối tháng 7.

Dù vậy, đà hồi phục chưa thể xóa hết những rủi ro.

Báo cáo tài chính bán niên 2026 sau soát xét cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 25.709 tỷ đồng, tăng 49%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 728,5 tỷ đồng, giảm 35%. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng sau soát xét đạt 728,5 tỷ đồng, thấp hơn 456 tỷ đồng, tương đương 38,5%, so với số liệu 1.184,5 tỷ đồng trong báo cáo doanh nghiệp tự lập

PNJ lý giải chênh lệch chủ yếu đến từ việc điều chỉnh, bổ sung các khoản dự phòng liên quan chính sách thu đổi hàng hóa, bao gồm chi phí xử lý hàng mua lại, tổn thất từ lượng hàng khách bán lại trong giai đoạn 1/7-3/9 và tổn thất ước tính có thể phát sinh trong tương lai.

Ngoài ra, doanh thu tăng mạnh chủ yếu nhờ vàng 24K. Đây lại là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận thấp hơn trang sức bán lẻ, khiến biên lợi nhuận gộp chịu áp lực.

Trước đó, việc Dragon Capital bán hơn 2,5 triệu cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn, trong khi VinaCapital cũng giảm sở hữu, cho thấy dòng vốn tổ chức vẫn đang chờ tình hình rõ ràng hơn.

Bởi vậy, kế hoạch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung có thể được nhìn nhận như một bước chuẩn bị nguồn lực cho quá trình tái thiết. Khi hoạt động kinh doanh chịu tác động bởi chính sách thu đổi, cơ cấu sản phẩm và biến động thị trường vàng, việc chủ động nguồn vốn lưu động trở nên quan trọng hơn.

PNJ dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/10/2026 để trình cổ đông các chỉ tiêu kinh doanh điều chỉnh cho năm 2026 và định hướng giai đoạn tiếp theo.

Dù cổ phiếu đã hồi phục đáng kể từ vùng đáy cuối tháng 7, kết quả bán niên sau soát xét cho thấy lợi nhuận của PNJ giảm so với cùng kỳ và thấp hơn số liệu tự lập. Diễn biến tiếp theo phụ thuộc vào hiệu quả quá trình tái thiết, chính sách thu đổi hàng hóa, cơ cấu sản phẩm và kế hoạch kinh doanh điều chỉnh dự kiến được trình cổ đông trong tháng 10.