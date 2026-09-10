Bữa trưa 30.000 đồng ngày càng khó tìm

Số liệu được iPOS.vn và Nestlé Professional công bố ngày 9/9 tại Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm nay.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân - Giám đốc iPOS.vn - cho biết, doanh thu toàn ngành nửa đầu năm 2026 tăng 6,55%, đạt 432,7 nghìn tỷ đồng, song chỉ ra nghịch lý phần lớn chủ quán vẫn cảm thấy chật vật.

Ông Quân nhận định, mức tăng trưởng này chịu tác động từ lạm phát (CPI tăng 4,38%) và việc Tết Bính Ngọ đến muộn, trong khi "miếng bánh doanh thu" phải chia cho thêm gần 30.000 cửa hàng so với cùng kỳ, khiến doanh thu bình quân trên từng điểm bán gần như dậm chân tại chỗ.

Tần suất ăn ngoài của thực khách Việt trong 6 tháng đầu năm. Dữ liệu: iPOS.vn

Đáng chú ý, người tiêu dùng không đồng loạt cắt giảm các bữa ăn bên ngoài. Tần suất ăn trưa và ăn tối nhìn chung ít thay đổi, nhưng mức chi cho mỗi bữa đang dịch chuyển lên các khoảng giá cao hơn.

Với bữa trưa, nhóm thực khách chi dưới 30.000 đồng giảm hơn 18%, trong khi nhóm chi từ 51.000 đồng trở lên tăng 37%. Nhóm chi 31.000-50.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất.

"Nhóm chi trên 51.000 đồng tăng mạnh không đồng nghĩa với một bữa trưa tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, đó vẫn là suất ăn quen thuộc, chỉ được bán ở một mức giá mới. Khác với trà sữa, ăn tối hay những cuộc gặp cuối tuần, bữa trưa ngày đi làm là khoản chi khó cắt bỏ trong ngắn hạn. Người tiêu dùng không thể nhịn, cũng không phải lúc nào cũng có thể đi xa hơn để tìm một quán rẻ hơn", ông Quân chỉ ra.

Ở bữa tối, tỷ lệ thực khách chi dưới 50.000 đồng giảm xuống 36%, trong khi nhóm chi từ 71.000 đồng trở lên tăng lên 38%.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này không đồng nghĩa, người tiêu dùng đang ăn sang hơn. Giá nguyên liệu, nhân công, mặt bằng và vận chuyển tăng khiến các mức giá cũ ngày càng khó duy trì, buộc giá bán phải điều chỉnh.

Xu hướng này nối tiếp diễn biến ghi nhận trong năm 2025, khi gần 60% doanh nghiệp F&B cho biết đã tăng giá bán. Khi đó, mức chi cho bữa trưa từ 31.000-50.000 đồng vẫn phổ biến, nhưng nhóm chi từ 51.000 đồng trở lên bắt đầu tăng.

Không chỉ các bữa ăn thường ngày, nhu cầu ăn uống vào cuối tuần cũng đang tăng. Tỷ lệ người cho biết đi ăn ngoài vào mỗi cuối tuần tăng từ 11,8% lên 19%.

Theo báo cáo, áp lực công việc và cuộc sống khiến những cuộc gặp gỡ, ăn uống cuối tuần trở thành một hình thức thư giãn và kết nối.

Trong khi đó, thị trường F&B đang chịu áp lực cạnh tranh lớn khi số lượng cửa hàng tăng nhanh. Việc doanh thu toàn ngành tăng 6,55% nhưng doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng gần như đi ngang cho thấy cuộc đua giữ khách đang trở nên quyết liệt hơn.