Lộ diện người trúng độc đắc Vietlott hơn 179 tỷ đồng

Kinh tế toàn cảnh
Một người đàn ông ở Đà Nẵng đã may mắn trúng giải độc đắc Vietlott trị giá hơn 179 tỷ đồng và vừa nhận thưởng.

Chiều 21/10, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 1 của sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra vào kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 30/9.

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.249 với sản phẩm xổ số Power 6/55, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá 179.058.846.000 đồng (hơn 179 tỷ đồng). 

Tấm vé số may mắn trúng giải độc đắc hơn 179 tỷ đồng nói trên chứa dãy số 17- 23 - 34 - 39 - 46 - 52.

Anh H nhận giải độc đắc Jackpot 1 trị giá hơn 179 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott.

Vietlott thông tin, chủ nhân của giải Jackpot 1 này là anh N.V.H. Anh H là giáo viên, hiện sống ở Đà Nẵng. 

Anh H đã mua tấm vé số may mắn trên tại một điểm bán hàng của Vietlott tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Trước đây, anh H đã trúng nhiều giải thưởng nhỏ của Vietlott.

Nói về dự định với số tiền trúng thưởng, anh H cho biết đã có kế hoạch chi tiêu hợp lý trong tương lai.

Theo quy định, anh H có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là Đà Nẵng với giá trị hơn 17,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, số tiền mà anh H nhận về là hơn 161 tỷ đồng.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh H đã trích số tiền 2,5 tỷ đồng từ phần thưởng của mình trao tặng cho quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Theo Hạnh Nguyên

Nguồn: [Link nguồn]

21/10/2025 18:05 PM (GMT+7)
