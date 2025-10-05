Kinh tế 24h: Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc gần 3,2 tỷ

Vietlott lại tìm được vé số trúng độc đắc gần 3,2 tỷ

Tối 4/10, tại kỳ quay số thứ 1.251 của xổ số Power 6/55, Vietlott tìm được 1 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỷ đồng, nhưng không có vé nào trúng Jackpot 1 (33,3 tỷ đồng). Dãy số may mắn là 22 - 33 - 35 - 36 - 38 - 40, số vàng 07.

Vé trúng Jackpot 2 khớp 5/6 số của Jackpot 1 và số 07. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, người trúng nhận khoảng 2,9 tỷ đồng. Kỳ này cũng có 9 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 559 người trúng giải nhì (500.000 đồng/giải), và 11.218 người trúng giải ba (50.000 đồng/giải).

Gần đây, Vietlott liên tục tìm được vé trúng độc đắc. Ngày 2/10 (kỳ 1.250), 1 vé trúng Jackpot 2 gần 3,2 tỷ đồng tại TP.HCM. Ngày 30/9 (kỳ 1.249), Vietlott ghi nhận 1 vé trúng Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng tại Đà Nẵng và 2 vé trúng Jackpot 2 tổng cộng 7,5 tỷ đồng tại An Giang, Đồng Tháp.

Các giải thưởng lớn liên tiếp xuất hiện, khẳng định sức hút của Power 6/55, đồng thời góp phần tăng doanh thu Vietlott, hỗ trợ ngân sách nhà nước theo kế hoạch 2025 (doanh thu 8.750 tỷ đồng, lãi trước thuế 305 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.023 tỷ đồng).

Bài toán giảm phụ thuộc vào quảng cáo của Yeah1

Yeah1 (YEG), công ty truyền thông niêm yết trên HoSE, phụ thuộc lớn vào quảng cáo (82% doanh thu 2024, đạt 846 tỷ đồng), chủ yếu từ tài trợ cho các show như "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", "Anh trai vượt ngàn chông gai". Năm 2024, doanh thu đạt 1.027 tỷ đồng (tăng 50%), lợi nhuận sau thuế 122,5 tỷ đồng (gấp 4,6 lần), cao nhất từ 2019. Tuy nhiên, biên lãi gộp quảng cáo chỉ 4%, thấp hơn nhiều so với bản quyền nội dung (92%).

Chứng khoán Vietcap chỉ ra rủi ro: cạnh tranh gay gắt từ truyền hình, truyền thông số và tập đoàn quốc tế, cùng sự phụ thuộc vào thị hiếu khán giả. CEO Ngô Thị Vân Hạnh thừa nhận quảng cáo dễ biến động, nên Yeah1 mở mảng quản lý nghệ sĩ, ra mắt nhóm nhạc nam từ "Tân binh toàn năng". Nguồn thu kỳ vọng từ concert, phát hành nhạc, bản quyền quốc tế, quảng cáo gắn nghệ sĩ, khai thác thương mại, giảm phụ thuộc quảng cáo show.

Mảng này không mới, nhưng đầy thách thức. Yeah1 từng thất bại với SGO48 (2018-2021). Bà Hạnh nhấn mạnh công ty giờ có nền tảng tài chính vững, kinh nghiệm, nhân lực trẻ, công nghệ mới, và hợp tác với Techcombank để đầu tư. Yeah1 hướng đến chiến lược chủ động, quản trị rủi ro, cạnh tranh với âm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản, xây dựng giá trị bền vững. Tuy nhiên, thị hiếu khán giả thay đổi nhanh và chi phí đầu tư lớn là bài toán cần giải quyết để thành công.

Vì sao chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục dù chính phủ đóng cửa?

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục với S&P 500 và Dow Jones đạt đỉnh 3 ngày liên tiếp, dù chính phủ đóng cửa từ 1/10 do bất đồng ngân sách. Nasdaq giảm nhẹ 0,3%, nhưng cả ba chỉ số tăng trên 1% trong tuần. Chỉ số biến động CBOE chỉ tăng 0,1%, cho thấy Phố Wall không hoảng loạn. Cổ phiếu công nghệ (Nvidia, Micron, TSMC) dẫn dắt, cùng Bitcoin gần đỉnh.

Lịch sử cho thấy đóng cửa chính phủ thường ngắn hạn, ít tác động kinh tế lâu dài, như hơn 20 lần trong 50 năm qua. Sam Stovall (CFRA Research) nhấn mạnh thị trường tập trung vào lợi nhuận doanh nghiệp hơn là sự kiện này. Kết quả kinh doanh tích cực, kỳ vọng Fed giảm lãi suất (xác suất gần 100% trong tháng 10), và sự hào hứng với AI thúc đẩy thị trường. Báo cáo ADP cho thấy việc làm tư nhân giảm, củng cố kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách, có lợi cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính quý III từ Pepsi, JPMorgan, Goldman Sachs dự kiến tăng 8% lợi nhuận, nâng đỡ giá cổ phiếu. Hệ số P/E của S&P 500 là 22, cao hơn trung bình 5 năm (19,5), nhưng lợi nhuận doanh nghiệp vững hỗ trợ định giá. JoAnne Bianco (BondBloxx) và Paul Christopher (Wells Fargo) cho rằng kinh tế vẫn mạnh, không có dấu hiệu suy thoái.

Tuy nhiên, thiếu dữ liệu kinh tế (báo cáo việc làm, CPI) do các cơ quan như BLS, BEA hoãn công bố khiến nhà đầu tư khó đánh giá thị trường lao động và lạm phát. Nếu đóng cửa kéo dài (kỷ lục 35 ngày), rủi ro tăng, niềm tin giảm, nhà đầu tư có thể chuyển sang vàng, tiền mặt, hoặc rút vốn, đặc biệt khi thị trường định giá cao và dễ tổn thương.