Một ngân hàng giảm gần 700 nhân viên nửa đầu năm

Báo cáo tài chính riêng của Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB) ghi nhận biến động mạnh về nhân sự trong nửa đầu năm. Tổng số cán bộ nhân viên tính đến cuối tháng 6 là 9.250 người, ít hơn cuối năm ngoái 677 người. Riêng ba tháng gần nhất, ngân hàng tinh giản khoảng 500 người.

Quy mô nhân sự của VIB liên tục giảm trong khoảng ba năm trở lại đây. So với cuối 2023, số lượng nhân viên giảm khoảng 2.500, tương đương hơn 20%.

Tại phiên họp thường niên hồi tháng 4, Chủ tịch HĐQT VIB Đặng Khắc Vỹ cho biết ngân hàng hướng tới phát triển nhân viên có chuyên môn vững và tinh thần chủ động cao. Theo đó, mỗi cá nhân phải nhận diện được yếu tố tạo ra kết quả và có năng lực ra quyết định hiệu quả.

Ông Vỹ đặt mục tiêu tăng gấp đôi năng suất làm việc của nhân viên bằng mô hình HAGT. Trong đó, H (Human Intelligence) là trí tuệ con người, A (Artificial Intelligence) trí tuệ nhân tạo, G (General Navigation Map) là bản đồ điều hướng tổng quát và T (Technology Tools) là công cụ công nghệ. G được xem là cấu phần quan trọng bậc nhất khi giúp đảm bảo mọi sáng kiến từ ban lãnh đạo đến nhân viên đều được xây dựng theo một logic (cái gì và làm thế nào).

Với mô hình quản trị này, ông Vỹ cho biết VIB có thể đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và liên tục cho ra các sản phẩm mới. "Mỗi tuần, mỗi tháng có hàng trăm sáng kiến được đề xuất và ngân hàng sẽ chọn lọc để triển khai", ông cho biết.

Số lượng nhân viên giảm, nhưng thu nhập bình quân được cải thiện. Nửa đầu năm nay, VIB dành gần 2.100 tỷ đồng trả lương thưởng. Mỗi nhân viên nhận bình quân 36,55 triệu đồng một tháng, nhích nhẹ so với mức hơn 35 triệu đồng của nửa đầu 2025.

Trong báo cáo thường niên công bố hồi tháng 3, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết họ chủ động rà soát và điều chỉnh cơ cấu thu nhập theo hướng linh hoạt, bền vững. Thu nhập được kết hợp từ lương cơ bản và các khoản thưởng gắn với mức độ tuân thủ, hiệu quả và đóng góp... để vừa tối ưu chi phí vận hành, vừa đảm bảo tổng thu nhập không bị ảnh hưởng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

"Thu nhập bình quân của nhân viên tiếp tục ở mức cạnh tranh trên thị trường", ban lãnh đạo VIB viết trong báo cáo.

Nhân viên ngân hàng VIB kiểm đếm ngoại tệ. Ảnh: Giang Huy

VIB hiện có một hội sở chính và hơn 200 chi nhánh, phòng giao dịch. Nửa đầu năm nay, ngân hàng lãi trước thuế hơn 5.100 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tổng tài sản và dư nợ tín dụng đến cuối quý II đều tăng 4% so với đầu năm, lần lượt hơn 580.000 tỷ đồng và 397.000 tỷ đồng.

VIB đặt mục tiêu năm nay lãi trước thuế 11.550 tỷ đồng, cao hơn năm trước 27%. Tổng tài sản và dư nợ tín dụng kỳ vọng tăng 15%, còn mục tiêu huy động vốn tăng 26%.