Lãi suất vượt 9%, tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục 10,82 triệu tỷ đồng

Số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho thấy, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 5/2026 đạt mức kỷ lục mới, hơn 10,82 triệu tỷ đồng, tăng 108.197 tỷ đồng so với tháng liền trước và tăng 4,76% so với cuối năm 2025.

Như vậy, lượng tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng liên tục duy trì trên 10 triệu tỷ đồng từ tháng 10/2025 và tiếp tục tăng qua các tháng.

Bên cạnh tiền gửi của khu vực dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đến cuối tháng 5 cũng đạt hơn 6,16 triệu tỷ đồng, tăng 92.270 tỷ đồng so với tháng trước. Tuy nhiên, con số này giảm nhẹ 0,2% so với cuối năm 2025.

Tổng phương tiện thanh toán và tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Nguồn: NHNN.

Dù tiền gửi doanh nghiệp giảm nhẹ so với cuối năm trước, dòng tiền từ khu vực dân cư tăng mạnh đã góp phần duy trì quy mô vốn huy động ở mức cao.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết tháng 5/2026 đạt hơn 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 2,73% so với cuối năm ngoái.

Lãi suất huy động duy trì ở mức cao là một trong những yếu tố hỗ trợ lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng và tiếp tục xác lập mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo mới của NHNN về diễn biến lãi suất, lãi suất huy động bình quân tháng 6/2026 của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4-4,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 6,1-7,6%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 5,9-7,3%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng và 7,1-7,8%/năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng.

Tuy nhiên, trong thực tế, lãi suất tiền gửi dành cho các khoản tiền từ 500 triệu trở lên đang được nhiều chi nhánh ngân hàng áp dụng từ 9% trở lên.

Lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1-10,5%/năm.

Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).

Lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 4,1-5,4%/năm.