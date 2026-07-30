Dân một xã mới ở Nghệ An trồng bạt ngàn loại cây gia vị thơm nức, hái 3 lứa/năm, kiếm hàng trăm triệu đồng
Cây tía tô-rau tía tô, loại rau gia vị quen thuộc được người dân ở xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An trồng thành cánh đồng làm vùng nguyên liệu bên dòng sông Con. Mùi thơm cây tía tô lan tỏa khắp vùng. Cây tía tô được thu mua để chiết xuất tinh dầu. Mỗi năm, người dân thu hoạch cây tía tô 3 lần cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Cánh đồng của người dân xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An bên dòng sông Con nay được trồng bạt ngàn cây tía tô. Loại cây gia vị quen thuộc này được người dân trồng làm nguyên liệu để chiết xuất tinh dầu. Đầu ra ổn định, cây tía tô đang mang lại thu nhập cao cho người dân, mở ra hướng phát triển kinh tế mới với nhiều kỳ vọng.
Ông Đàm Thanh Hải (SN 1968, xóm Yên Bình) là một trong những hộ dân tham gia trồng cây tía tô đầu tiên tại địa phương.
Ông Hải cho biết: Trước đây, cánh đồng bãi nổi ven sông Con chủ yếu được trồng ngô và các loài cây truyền thống theo mùa. Tuy nhiên, những loài cây này hiệu quả kinh tế không cao nên ông Hải tìm hiểu thêm loại cây trồng mới nhằm nâng cao thu nhập.