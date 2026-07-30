Dân một xã mới ở Nghệ An trồng bạt ngàn loại cây gia vị thơm nức, hái 3 lứa/năm, kiếm hàng trăm triệu đồng

Cánh đồng bên dòng sông Con ở xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An được người dân trồng bạt ngàn cây tía tô. Cánh đồng cây tía tô thơm ngát đang mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây. Ảnh: N.T

Quá trình tìm hiểu, ông Hải nhận thấy, cây tía tô được đang có đầu ra ổn định khi được thu mua để chiết xuất tinh dầu. Loài cây này cũng rất phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tại địa phương. Vậy là ông Hải học quyết định học hỏi kỹ thuật, tìm kiếm liên kết đầu ra rồi bắt tay vào trồng cây tía tô.

“Cây tía tô không đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc phức tạp, chủ yếu làm cỏ, bón phân và đảm bảo cây được tưới đủ nước. Cây tía tô thích nghi khá tốt với thổ nhưỡng địa phương. Khi được cung cấp đủ nước, cây phát triển nhanh, lá dày và đồng đều”, ông Hải chia sẻ.

Giờ đây, cánh đồng tía tô của gia đình ông Hải trải dài, mùi thơm đặc trưng lan tỏa khắp không gian, những tán lá dày dặn, xanh tốt đồng đều nên ai cũng phấn khởi. Theo ông Hải, so với trồng ngô trước đây, hiệu quả kinh tế từ cây tía tô cao hơn nhiều.

Cây tía tô rất phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An nên phát triển tốt. Cây tía tô đang được thu mua với giá 1,5 triệu đồng/tấn. Ảnh: N.T

Hiện, có 10 hộ dân trong xã đã cùng nhau tham gia mô hình. Cây tía tô được trồng tập và những vườn nhỏ lẻ trong khu dân cư. Mỗi năm, tía tô có thể cho thu hoạch 3 lần. Cây tía tô được thu mua với giá 1,5 triệu đồng/tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta có thể mang lại thu nhập khoảng 70 triệu đồng/lần.

Sản phẩm tía tô sau thu hoạch được sử dụng làm nguyên liệu chiết xuất tinh dầu, phục vụ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và sản xuất dược liệu. Trong tương lai, ông Hải dự định nghiên cứu thêm các loại cây dược liệu khác như húng quế, sả, bạc hà để đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.

Ông Trần Văn Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An cho biết, từ kết quả ban đầu cho thấy cây tía tô mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm nay, địa phương định hướng mở rộng mô hình lên khoảng 10ha, trong đó 6ha là vùng trồng tập trung và 4ha còn lại là đất vườn của người dân.

Sau khi đánh giá hiệu quả từ mô hình trồng cây tía tô, xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An sẽ khảo sát mở rộng tại những diện tích phù hợp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: N.T

Địa phương cũng đã thành lập Hợp tác xã Trồng và Chế biến tinh dầu Nghĩa Đồng, không chỉ tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật mà còn liên kết thu mua nguyên liệu và hướng đến đầu tư cơ sở chưng cất tinh dầu ngay tại chỗ để nâng cao giá trị sản phẩm.

Sau vụ thu hoạch năm nay, địa phương sẽ đánh giá cụ thể sản lượng, chi phí, lợi nhuận và tín hiệu thị trường.

Nếu mô hình đạt hiệu quả bền vững, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp với chính quyền khảo sát thêm những khu vực có đất đai phù hợp để mở rộng diện tích, hình thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến và bao tiêu sản phẩm, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương.

Chia sẻ Gửi góp ý Lưu bài Bỏ lưu bài Theo Nguyễn Tình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn] - 24/07/2026 12:59 PM (GMT+7)