Đề xuất giảm thêm thuế khi giá xăng dầu biến động mạnh, Bộ Tài chính phản hồi

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn, xem xét giảm thêm các loại thuế, phí trong cơ cấu giá xăng dầu khi thị trường thế giới biến động mạnh nhằm ổn định thị trường, tâm lý và hỗ trợ hoạt động sản xuất của người dân.

Trả lời kiến nghị này, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn eo biển Hormuz - nơi lưu thông 84% lượng dầu sang châu Á, khiến giá năng lượng biến động mạnh, nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng, giá dầu thô thế giới có xu hướng tăng, gây áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chi phí sinh hoạt trong nước.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; yêu cầu doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường nhập khẩu nguyên liệu và xăng dầu thành phẩm. Đồng thời, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính điều hành giá cũng như thực hiện chính sách giảm thuế đối với xăng dầu theo hướng linh hoạt, kịp thời để góp phần giảm giá bán trong nước và ổn định thị trường.

Bộ Tài chính cho biết, pháp luật hiện hành về phí và lệ phí không quy định bất kỳ khoản phí, lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu. Ảnh: Bạch Hân

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 30 Điều 1 Nghị định số 95/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương là cơ quan chủ trì điều hành giá bán xăng dầu, điều hành việc trích lập và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài chính phối hợp thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng do xung đột tại Trung Đông, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36 và Nghị quyết số 55, quy định thực hiện điều hành giá ngay sau ngày giá cơ sở đối với các mặt hàng xăng dầu tăng từ 15% trở lên hoặc giảm từ 10% trở lên, nhằm kịp thời điều chỉnh giá bán phù hợp với tình hình thực tế trong nước.

Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 69 về triển khai chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 483, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, Bộ Công Thương đã chủ động ban hành các quyết định về bình ổn giá, điều hành việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá để hỗ trợ giảm giá bán xăng dầu khi giá tăng cao, góp phần bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Về chính sách thuế đối với xăng dầu, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 72/2026 của Chính phủ giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu xuống 0%, có hiệu lực đến ngày 30/4/2026.

Tiếp đó, Nghị quyết số 25/2026 kéo dài thời gian áp dụng chính sách này đến hết ngày 30/6/2026, đồng thời bổ sung một số mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu vào diện được áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Đối với các sắc thuế trong nước, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 19/2026/QH16, theo đó giảm thuế bảo vệ môi trường xuống 0 đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt xuống 0% và không tính thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2026.

Trên cơ sở đánh giá diễn biến thị trường xăng dầu, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 34/2026 cho phép kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu theo Nghị quyết số 25/2026 và Nghị định số 72/2026. Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 đến hết ngày 30/9/2026.

Bộ Tài chính cho biết, việc kéo dài các chính sách thuế này nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, ổn định nguồn cung xăng dầu, đồng thời góp phần giữ vững mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng cho biết, pháp luật hiện hành về phí và lệ phí không quy định bất kỳ khoản phí, lệ phí nào trong cơ cấu giá xăng dầu.