Chủ quán thịt nướng đắt khách nhờ khuôn mặt giống Elon Musk

Ngày 26/7, video quay cảnh anh Mã Kiến Bình đang nướng thịt tại thành phố Đồng Xuyên thu hút hơn 800.000 lượt thích sau hai ngày đăng tải. Hàng loạt tài khoản gọi anh bằng danh xưng "Musk chi nhánh Thiểm Tây" và gợi ý nam đầu bếp đổi tên quán thành "Thịt nướng SpaceX".

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk nổi danh trong lĩnh vực kinh doanh và kỹ thuật. Ông sáng lập kiêm điều hành hãng tàu vũ trụ SpaceX, giữ vị trí CEO kiêm kiến trúc sư sản phẩm hãng xe điện Tesla. Ông đồng thời nắm quyền sở hữu mạng xã hội X.

Anh Lý, người góp vốn mở quán, cho biết trước đây từng có khách hàng phát hiện nét tương đồng giữa anh Mã và vị tỷ phú Mỹ, nhưng đoạn video mới nhất đã biến nam đầu bếp thành trung tâm của các cuộc thảo luận.

Anh Ma Jianping phục vụ thịt nướng cho khách tại quán ăn ở Thiểm Tây ngày 26/7. Ảnh: Weibo

Sự nổi tiếng đột ngột khiến nhịp sống của anh Mã bị xáo trộn. Hàng ngày, đường dây nóng của quán liên tục nhận cuộc gọi hỏi thăm. Nhiều thực khách tìm đến tận quán để thưởng thức đồ ăn và yêu cầu chụp ảnh chung, khiến lượng khách gia tăng đáng kể.

Hơn 10 năm nay, anh Mã làm nghề nướng thịt. Ca làm việc của anh kéo dài khoảng 15 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 9h và kết thúc lúc nửa đêm.

Nam đầu bếp ngoài 40 tuổi cho biết bản thân chưa quen với nhịp sống của một hiện tượng mạng.

Về định hướng tương lai, anh Mã cân nhắc lập tài khoản cá nhân để tăng cường tương tác trực tuyến, dù thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm trong các hình thức phát trực tiếp (livestream). Hiện tại, nhiều đối tác đã chủ động tìm đến ngỏ lời hợp tác kinh doanh. Nam đầu bếp hy vọng sự nổi tiếng này sẽ tạo ra bước ngoặt mới cho cuộc sống.

"Tôi sẵn sàng thử sức với các cơ hội phát triển mới phù hợp với năng lực bản thân", anh Mã nói.

Mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh anh Ma ở thành phố Đồng Xuyên (tỉnh Thiểm Tây) mang khuôn mặt có nhiều điểm giống tỷ phú Elon Musk. Nguồn: Weibo/Sina