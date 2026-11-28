Theo nội dung đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 27/11/2026, Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh Hà Nội vừa điều chỉnh số lượng người đại diện theo pháp luật từ hai xuống còn một.

Trước thời điểm thay đổi, doanh nghiệp có hai người đại diện theo pháp luật gồm ông Hồ Huy (sinh năm 1955), Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1967), Giám đốc công ty. Sau khi điều chỉnh, ông Lê Anh Tuấn là người duy nhất đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc.

Mai Linh Công nghệ Hà Nội được thành lập vào tháng 4/2019, có trụ sở chính tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới nhất, công ty thực hiện hạch toán độc lập và có số lao động đăng ký là 500 người. Con số này không thay đổi so với hồ sơ trước đó.

Đây không phải lần đầu tiên trong năm 2026 ông Hồ Huy không còn đứng tên người đại diện theo pháp luật tại một doanh nghiệp mang thương hiệu Mai Linh. Hồi tháng 5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Group) cũng thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Hồ Huy sang ông Đồng Ngọc Danh (sinh năm 1979), giữ chức danh Giám đốc.

Tuy nhiên, chỉ hơn 6 tháng sau, vị trí này tiếp tục được chuyển giao. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp cập nhật ngày 17/11/2026, bà Trần Thị Diễm Trang (sinh năm 1971) trở thành Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Mai Linh Group, thay thế ông Đồng Ngọc Danh.

Như vậy, trong vòng chưa đầy 7 tháng, ông Hồ Huy đã không còn đứng tên người đại diện theo pháp luật tại cả pháp nhân tập đoàn và Mai Linh Công nghệ Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

Ông Hồ Huy là người đặt nền móng cho thương hiệu Mai Linh từ năm 1993, đưa doanh nghiệp từ một đơn vị kinh doanh vận tải phát triển thành một trong những hệ thống taxi có độ phủ lớn nhất Việt Nam. Trong giai đoạn hoàng kim của taxi truyền thống, Mai Linh cùng Vinasun là hai thương hiệu giữ vị thế nổi bật trên thị trường vận tải hành khách.

Những thay đổi liên quan đến vai trò pháp lý của nhà sáng lập Mai Linh diễn ra trong giai đoạn doanh nghiệp đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc bộ máy và thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Cùng với việc thay đổi Giám đốc vào ngày 17/11, Mai Linh Group đã điều chỉnh số lao động kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ 5.500 người xuống còn 120 người, tương ứng mức giảm 97,8% chỉ sau khoảng nửa năm.

Dù vậy, đây là số liệu đăng ký của riêng pháp nhân Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh, không phản ánh toàn bộ quy mô nhân sự trong hệ sinh thái. Doanh nghiệp cũng chưa công bố nguyên nhân của việc điều chỉnh.

Về tài chính, Mai Linh tiếp tục đối mặt với áp lực xử lý các khoản nợ tại nhiều pháp nhân trong hệ thống. Mới đây, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) thông báo kế hoạch thu giữ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất rộng 707m² tại phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng. Đây là tài sản bảo đảm thuộc Công ty TNHH Mai Linh Hội An.

Thời điểm thu giữ tài sản dự kiến là ngày 11/12/2026. Trước đó, ngân hàng đã yêu cầu các bên bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ nhưng chưa được đáp ứng. Ngoài các khoản nợ ngân hàng, hàng loạt doanh nghiệp mang thương hiệu Mai Linh tại nhiều địa phương cũng xuất hiện trong danh sách đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.