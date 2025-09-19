Kinh tế Mỹ có thực sự đáng lo ngại?

Thị trường lao động Mỹ đang phát đi tín hiệu đáng lo

Theo dữ liệu mới nhất, số người tìm việc đã vượt số lượng công việc khả dụng lần đầu tiên trong bốn năm. Báo cáo việc làm tháng 8 cho thấy chỉ có 22.000 việc làm mới được tạo ra – mức thấp nhất kể từ 2021 – trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3%. Đáng chú ý, tháng 6 vừa qua, số lao động bị sa thải còn nhiều hơn số người được tuyển dụng, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2020.

Khảo sát của Cục Dự trữ Liên bang New York cũng phản ánh tâm lý bi quan: người lao động tin rằng khả năng tìm được việc mới chỉ còn 44,9%, mức thấp kỷ lục kể từ 2013. Dự báo cho 12 tháng tới, họ lo ngại tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng, thu nhập khó cải thiện và nguy cơ mất việc cao hơn.

Song, cần lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn dưới mức trung bình lịch sử 5,7% kể từ năm 1948. Điều này cho thấy, dù yếu đi, thị trường việc làm Mỹ chưa rơi vào khủng hoảng toàn diện.

Người tìm việc xếp hàng dài để tham gia Hội chợ Việc làm Best Hire Chicago tại Chicago. Lần đầu tiên sau bốn năm, số người Mỹ tìm việc nhiều hơn số việc làm sẵn có.

Lạm phát và nỗi lo từ thuế quan của ông Trump

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ghi nhận mức tăng 2,7% – vẫn thấp hơn trung bình lịch sử. Tuy nhiên, khảo sát mới cho thấy người dân lo ngại lạm phát sẽ tăng lên 3,2% trong 12 tháng tới. Nguyên nhân một phần đến từ chính sách thuế nhập khẩu cao mà chính quyền Trump áp dụng từ mùa xuân, khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải chuyển chi phí sang người tiêu dùng bằng cách tăng giá.

Việc này khiến các hộ gia đình, đặc biệt là những người sống dựa vào lương tháng, đối diện nguy cơ sức mua giảm sút. Các chuyên gia cảnh báo “những đám mây đen” đang xuất hiện trên bầu trời kinh tế Mỹ, dù chưa thể khẳng định sẽ biến thành một cơn bão thực sự.

Có phải nước Mỹ đang trong suy thoái, hay chỉ là “điều chỉnh từng phần”?

Một số chuyên gia Phố Wall, đặc biệt là nhóm phân tích của Morgan Stanley, lại cho rằng những khó khăn vừa qua chỉ là “suy thoái luân phiên” – tức một số ngành gặp khó khăn, trong khi những ngành khác vẫn duy trì tăng trưởng. Đây khác với một cuộc suy thoái truyền thống, khi toàn bộ nền kinh tế suy giảm cùng lúc.

Theo quan điểm này, kinh tế Mỹ đang bắt đầu chuyển sang “phục hồi luân phiên”. Bằng chứng là nhiều doanh nghiệp báo cáo triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực hơn so với ba năm trước, đồng thời niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện.

Điều này mở ra khả năng rằng giai đoạn tồi tệ nhất đã qua và nền kinh tế Mỹ vẫn có cơ hội bước vào một chu kỳ phục hồi mới, dù con đường phía trước còn nhiều bất định.