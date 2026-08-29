Làm muối cua Cà Mau doanh thu 3 tỷ đồng mỗi năm

Xưởng sản xuất rộng hơn 200 m2 của chị Hương tại ấp Cái Tàu, xã U Minh, luôn có hàng chục lao động tất bật sơ chế, chế biến, đóng gói để kịp đơn hàng gửi đi nhiều nơi. Các khu vực sản xuất được phân chia rõ ràng, cơ sở chú trọng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất chuyên nuôi tôm, cua, từ nhỏ chị Hương đã quen với các sản vật quê nhà và cách chế biến món ăn từ chúng. Năm 2017, chị tốt nghiệp ngành Văn học ở Cần Thơ, sau đó làm nhân viên văn phòng, bán mỹ phẩm, quần áo online rồi mở spa.

Nguyễn Thị Lan Hương dành nhiều thời gian nghiên cứu để cho ra sản phẩm muối cua chất lượng. Ảnh: Chúc Ly

Năm 2023, sau khi gặp vấn đề cá nhân, chị bỏ việc kinh doanh, về quê sống cùng cha mẹ. Sau khi sinh con, chị chưa biết sẽ làm gì để bắt đầu lại.

Một lần lướt mạng, chị Hương tình cờ xem video bán muối tôm ở Trà Vinh. Chị nghĩ đến Tây Ninh không giáp biển nhưng có muối tôm nổi tiếng, trong khi Cà Mau có cua biển là đặc sản nhưng chưa có sản phẩm muối cua đặc trưng.

Nghĩ là làm, chị mua cua về thử nghiệm mẻ đầu tiên. Khi sản phẩm thành công, chị đem tặng bạn bè, người quen để lấy ý kiến. Sáu tháng tiếp theo, chị liên tục điều chỉnh công thức, thử nhiều loại muối và gia vị để tìm ra tỷ lệ phù hợp.

"Tôi vốn thích các loại muối gia vị nên dành nhiều thời gian nghiên cứu", chị nói. Có lúc chị mua tất cả các loại muối nổi tiếng trên thị trường về ăn thử, từ đó tự rút kinh nghiệm và khắc phục những điểm hạn chế.

Để có vốn thực hiện ý tưởng, chị Hương vay người thân hàng trăm triệu đồng. Gia đình ủng hộ giúp chị có thêm động lực theo đuổi sản phẩm.

Muối cua của cơ sở sử dụng cua biển còn sống, chất lượng tốt. Sau khi thu mua, cua được sơ chế sạch, luộc chín rồi tách lấy thịt và phần gạch. Thịt cua sau đó được phối trộn với muối, tỏi, ớt và các loại gia vị theo tỷ lệ riêng. Hỗn hợp được đưa lên bếp rang thủ công trên lửa nhỏ.

Theo chị Hương, đây là công đoạn đòi hỏi nhiều thời gian và kinh nghiệm. Người thợ phải liên tục đảo muối bằng tay, không rời bếp để kiểm soát màu sắc, độ khô và hương vị. Mỗi mẻ rang mất 4-5 giờ. Để có một kg muối cua cần khoảng 4 kg cua thịt. Sản phẩm được đóng gói với tỷ lệ cua 35-70%, giá 130.000-188.000 đồng mỗi hộp 150 gram.

Điểm khác biệt chị Hương muốn giữ cho sản phẩm là khách hàng phải "thấy được thịt cua". Thịt cua được giữ thành từng sợi trong hỗn hợp muối, không bị nghiền nát. Phần gạch tạo màu cam tự nhiên và mùi thơm đặc trưng.

Hạt muối tơi, thấy được xớ thịt cua là điểm khác biệt của sản phẩm do Hương nghĩ ra. Ảnh: Chúc Ly

Nhờ cách làm thủ công, sản phẩm giữ được hạt muối tơi, thơm và không bị chảy nước khi để lâu. Cơ sở không sử dụng chất bảo quản, phẩm màu.

Theo chị Hương, nguyên liệu cua có giá cao, trong khi phần lớn công đoạn được thực hiện thủ công nên giá thành sản phẩm cao hơn các loại muối gia vị thông thường.

"Khách hàng ban đầu tìm đến vì tò mò, nhưng muốn giữ chân họ thì không cách nào khác ngoài việc cung cấp sản phẩm chất lượng", chị nói.

Để khách hiểu rõ giá trị sản phẩm, chị Hương thường đưa các công đoạn sản xuất lên mạng xã hội, công khai giá nguyên liệu và giải thích quy trình làm muối cua. Chị cũng đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, công khai thành phần, đăng ký sở hữu trí tuệ cho thương hiệu, sau đó thành lập công ty để mở rộng thị trường.

Sau hơn một năm ra thị trường, muối cua Hương Bảo Châu nhận được phản hồi tích cực. Mỗi năm cơ sở bán hàng nghìn hộp, doanh thu khoảng 3 tỷ đồng, lợi nhuận 20-25%.

Ngoài thị trường nội địa, hàng nghìn hộp muối cua đã được bán sang Mỹ. Chị Hương đang hoàn thiện các tiêu chí để hướng tới những nước có đông người theo đạo Hồi.

Nâng giá trị sản vật quê nhà

Không dừng lại ở con cua, chị Hương tiếp tục tìm cách nâng giá trị các sản vật khác của quê nhà, trong đó có tôm càng xanh.

Cà Mau có diện tích lớn sản xuất theo mô hình lúa - tôm, tôm càng xanh sinh trưởng tự nhiên trên ruộng, thịt ngọt nhưng khó bảo quản lâu. Cơ sở tuyển chọn tôm từ chính ruộng của nông dân địa phương và mua với giá cao hơn thị trường.

Tôm tươi sau khi luộc vừa chín được đưa vào hệ thống sấy ở nhiệt độ phù hợp để giữ độ dai và vị ngọt tự nhiên. Trung bình 5 kg tôm tươi cho một kg khô thành phẩm. Giá bán khoảng 1-1,3 triệu đồng mỗi kg, giúp giá trị con tôm tăng gần gấp đôi so với bán tươi.

Nhân công cho muối cua vào hộp. Ảnh: Chúc Ly

Ngoài muối cua và tôm càng xanh, cơ sở còn sản xuất muối tôm càng xanh, chà bông cua, tôm khô càng sen, mực trứng sấy... Nhóm sản phẩm này mang về doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Cơ sở hiện tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương, thu nhập gần 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Chị Hương đã có khu sản xuất, trưng bày riêng và đang định hướng mở rộng quy mô để tiêu thụ thêm nông sản cho người dân.

Với chị Hương, làm ra một hũ muối cua không chỉ là câu chuyện kinh doanh. Chị muốn sản phẩm giữ được hương vị đặc trưng của cua Cà Mau, đồng thời tạo thêm đầu ra cho sản vật địa phương.

Chị cho biết không có ý định sản xuất ồ ạt mà sẽ theo dõi sức mua để cân đối sản lượng, đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm đạt chất lượng.

Ông Trần Minh Nhân, Chủ tịch UBND xã U Minh, đánh giá muối cua là sản phẩm mới, mang tính đột phá tại địa phương. Sản phẩm đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để được công nhận OCOP.

Qua các hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, muối cua Cà Mau nhận phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp giữa vị mặn của muối và vị ngọt thanh đặc trưng của cua biển.