Ngân hàng Thái cùng gia tộc với Madam Pang kinh doanh thế nào tại Việt Nam

Madam Pang, tên thật Nualphan Lamsam, thu hút sự chú ý khi có mặt tại Mỹ Đình trong trận chung kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. Ngoài vai trò Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, bà còn là thành viên thế hệ thứ năm của Lamsam - một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại nước này.

Gia tộc Lamsam có nguồn gốc Hakka (gốc Hoa) tại Thái Lan, khởi nghiệp với hoạt động buôn gỗ và xay xát gạo vào đầu thế kỷ 20 dưới thời ông Ung Yuk Long.

Đến thế hệ thứ ba, các thành viên gia tộc phát triển thành những nhánh kinh doanh riêng. Ông Choti Lamsam phát triển mảng ngân hàng trong khi ông Chulin Lamsam cùng các anh em gây dựng nhóm bảo hiểm gồm Muang Thai Insurance và Muang Thai Life Assurance. Madam Pang cũng là thành viên HĐQT Muang Thai Insurance.

Ở nhánh ngân hàng, hoạt động kinh doanh được tiếp nối qua ông Banyong Lamsam và sau đó là ông Banthoon Lamsam. Ông Banthoon từng giữ vị trí Chủ tịch kiêm CEO KBank trong 28 năm, trước khi rời vai trò điều hành năm 2020 và hiện là Chủ tịch danh dự.

Tính đến cuối năm 2025, KBank đứng thứ hai tại Thái Lan về tổng tài sản, với khoảng 144,3 tỷ USD, và tiền gửi khoảng 90 tỷ USD. Ngân hàng đứng thứ ba về dư nợ cho vay, khoảng 78,4 tỷ USD.

KBank hiện hoạt động tại 9 quốc gia, thông qua các chi nhánh và trụ sở ở nước ngoài, với khoảng 20 triệu khách hàng.

KBank được ông Choti Lamsam - thành viên thế hệ thứ ba của gia tộc Lamsa - sáng lập vào năm 1945. Nhà băng niêm yết trên sàn chứng khoán năm 1976 và hiện nằm trong nhóm ba ngân hàng lớn nhất Thái Lan.

Tại Việt Nam, KBank được cấp phép hoạt động từ năm 2021 và khai trương chi nhánh TP HCM vào tháng 8/2022. Đây là một trong 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam tính đến giữa tháng 6 năm nay.

Với vốn được cấp 285 triệu USD, KBank Việt Nam nằm trong nhóm 20 chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô vốn lớn nhất thị trường.

Tính đến cuối năm 2025, KBank Việt Nam có tổng tài sản hơn 24.300 tỷ đồng, gấp 9,6 lần so với thời điểm mới hoạt động. Tốc độ tăng trưởng tài sản bắt đầu chậm lại trong hai năm gần đây sau giai đoạn 2021-2023 mở rộng nhanh.

Dư nợ cho vay khách hàng cuối năm ngoái của nhà băng này đạt gần 13.800 tỷ đồng, trong khi tiền gửi của khách hàng chỉ khoảng 5.500 tỷ đồng.

Sau 5 năm, KBank vẫn chưa có lãi tại thị trường Việt Nam. Lỗ lũy kế tăng dần trong giai đoạn 2021-2024 trước khi thu hẹp vào năm 2025. Năm ngoái, nhà băng này lỗ trước thuế khoảng 315 tỷ đồng, giảm so với mức 422 tỷ đồng năm 2024.

Ngân hàng KBank TP HCM đặt trụ sở tại tòa nhà Sunwah, quận 1. Ảnh: KBank

Việc mở rộng sang Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau 5 năm, KBank vẫn đang trong giai đoạn đầu xây dựng quy mô tại thị trường và chưa đạt điểm hòa vốn.