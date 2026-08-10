Nuôi loài chim “mắn đẻ”, ông nông dân Đà Nẵng tự trả lương 10 triệu đồng/tháng

Nuôi bồ câu Pháp thoát nghèo

Nhớ lại những ngày đầu bắt tay vào nuôi bồ câu lai Pháp, ông Nguyễn Văn Lai (xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) cho biết, trước đây gia đình ông chủ yếu làm nông nhưng thu nhập không ổn định.

Năm 2015, nhận thấy giống bồ câu lai Pháp có khả năng sinh sản tốt, dễ nuôi, trong khi thị trường có nhu cầu, ông đã quyết định đầu tư xây dựng chuồng trại, bắt tay thử sức với mô hình chăn nuôi mới.

Mô hình nuôi bồ câu lai Pháp của ông Nguyễn Văn Lai ở xã Phú Thuận, TP Đà Nẵng cho thu nhập ổn định. Ảnh: T.H.

Thời điểm đó, tại địa phương chưa có nhiều người nuôi bồ câu Pháp theo hướng hàng hóa. Không có người đi trước để học hỏi, ông gần như phải tự mình tìm hiểu mọi thứ, từ cách chọn giống, chăm sóc, phòng bệnh đến thiết kế chuồng trại.

Những ngày đầu ông đã tìm đọc sách báo, lên internet tìm hiểu kỹ thuật rồi vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Ban đầu, ông mua vài cặp con giống về nuôi thử. Khi đàn chim phát triển, những con khỏe mạnh, sinh sản tốt được ông chủ động giữ lại làm giống. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí đầu tư, vừa từng bước tạo được đàn giống phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình.

Bồ câu là loài chim “mắn đẻ”. Ảnh: T.H.

Ngay từ những ngày đầu, ông Lai đầu tư khoảng 30 triệu đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố. Thế nhưng, con đường đến với nghề nuôi bồ câu không hề bằng phẳng.

“Tôi vừa nuôi vừa học. Mỗi lần đàn chim bị bệnh là một lần mình phải tìm hiểu nguyên nhân, cách xử lý rồi rút kinh nghiệm. Dần dần, tôi nắm được kỹ thuật chăm sóc, kiểm soát dịch bệnh và xây dựng được quy trình chăn nuôi phù hợp”, ông Lai chia sẻ.

Sau nhiều năm gắn bó, ông nhận ra rằng, bên cạnh việc lựa chọn con giống tốt, yếu tố quyết định thành công trong nuôi bồ câu chính là kiểm soát tốt môi trường chăn nuôi.

Khu vực chuồng nuôi được ông thiết kế theo hướng thông thoáng, khô ráo, đủ ánh sáng và yên tĩnh, hạn chế gió lùa, mưa tạt. Chuồng được che chắn cẩn thận để tránh các loại vật nuôi như mèo, chuột xâm nhập.

Chim bồ câu ăn 2 lần/ngày, thức ăn gồm cám và bắp. Ảnh: T.H.

Hệ thống chuồng nhiều tầng được làm bằng khung thép, chia thành từng ô riêng biệt nhằm tận dụng tối đa diện tích. Mỗi ô đều có máng ăn, máng uống. Giữa các tầng được bố trí khay hứng phân, giúp việc thu gom chất thải và vệ sinh chuồng trại thuận tiện hơn.

Theo ông Lai, vệ sinh chuồng nuôi là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của mô hình.

“Ngoài yếu tố chọn con giống thì việc giữ vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cũng rất quan trọng. Trong điều kiện không có dịch bệnh, tôi định kỳ phun thuốc sát trùng 2 tuần/lần đối với toàn bộ khu vực chăn nuôi để phòng bệnh, hạn chế mùi hôi, đảm bảo vệ sinh.

Định kỳ mỗi tháng phải dọn dẹp, vệ sinh chuồng, sửa chữa và làm mới những chỗ hư hỏng, cạo sạch phân, thay ổ đẻ. Hàng ngày nên rửa máng uống để tránh cho chim uống nước bẩn do cặn thức ăn đọng lại trong máng”, ông Lai cho hay.

Khi đủ 25 ngày chim con đạt chuẩn cân nặng thì có thể xuất chuồng bán thương phẩm. Ảnh: T.H.

Đàn chim được ông cho ăn 2 lần/ngày, thức ăn chủ yếu là cám và bắp. Với những cặp chim bố mẹ đang nuôi chim non, ông bổ sung thêm một lần thức ăn trong ngày.

Để tăng sức đề kháng, ông thường xuyên bổ sung vitamin và khoáng chất cho đàn chim. Men tiêu hóa hoặc chất điện giải cũng được bổ sung vào nước uống nhằm hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế các vấn đề về đường ruột.

Kinh nghiệm nuôi bồ câu Pháp của ông nông dân Đà Nẵng

Theo ông Lai, khâu chọn giống đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong mô hình nuôi bồ câu. Những con được chọn làm giống phải khỏe mạnh, lông mượt, nhanh nhẹn, không có biểu hiện bệnh tật hay dị tật.

Bồ câu lai Pháp được đánh giá là giống có sức đề kháng tốt, khả năng sinh sản cao và khá đều. Một năm, mỗi cặp chim có thể sinh sản từ 8-10 lứa.

Khoảng 5 tháng tuổi, chim mái bắt đầu đẻ lứa đầu tiên. Mỗi lứa thường có 2 trứng. Sau khoảng 16-18 ngày ấp, trứng nở thành chim non. Chim con tiếp tục được chim bố mẹ chăm sóc tại chuồng. Sau khoảng 25 ngày, khi đạt trọng lượng tiêu chuẩn, chim có thể xuất bán thương phẩm.

Các thương lái về tận trang trại của ông Lai để thu mua. Ảnh: T.H.

Sau khi trừ các khoản chi phí, ông Lai thu lãi hơn 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: T.H.

Nhờ xây dựng được quy trình chăn nuôi ổn định, hiện mỗi tháng ông Lai xuất bán từ 400-500 con bồ câu thương phẩm, với giá từ 55.000-65.000 đồng/con.

Không chỉ bán bồ câu thương phẩm, ông còn tận dụng chất thải từ đàn chim để làm phân bón hữu cơ. Cách làm này vừa giúp giảm lượng chất thải trong khu vực chăn nuôi, giữ vệ sinh chuồng trại, vừa tạo thêm nguồn thu nhập.

Hiện, ông Lai đang nuôi khoảng 2.400 con bồ câu trên diện tích 200m2. Sản phẩm được cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Mô hình mang lại doanh thu khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ các khoản chi phí, ông thu lãi hơn 10 triệu đồng/tháng.

“Tôi thấy bồ câu Pháp có sức đề kháng khá tốt, dễ nuôi, thời gian sinh trưởng ngắn, trong khi đầu ra tương đối ổn định. Nếu nắm được kỹ thuật và chủ động phòng bệnh thì đây là mô hình có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho nông hộ”, ông Lai nói.

Ông Lai đang dự tính mở rộng thêm diện tích chuồng trại thêm 100m2, để nhân thêm tổng đàn. Ảnh: T.H.

Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với bồ câu giống và bồ câu thương phẩm ngày càng tăng, ông Lai đang tiếp tục mở rộng quy mô chuồng trại thêm 100m². Dự kiến, ông sẽ tăng đàn thêm khoảng 300 cặp chim bố mẹ, qua đó nâng cao năng lực cung ứng con giống và sản phẩm thương phẩm.

Hơn một thập kỷ gắn bó với nghề, từ những ngày đầu còn loay hoay tìm cách chăm sóc đàn chim đến khi xây dựng được mô hình chăn nuôi ổn định, ông Lai đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý.

Điều đáng quý là ông không giữ những kinh nghiệm ấy cho riêng mình. Với những người có ý định khởi nghiệp từ mô hình nuôi bồ câu, ông luôn sẵn sàng chia sẻ cách chọn giống, thiết kế chuồng trại, chăm sóc đàn chim và phòng ngừa dịch bệnh.

Từ một người nông dân tiên phong thử sức với mô hình mới ở địa phương, ông Nguyễn Văn Lai đã từng bước biến những con bồ câu thành sinh kế ổn định. Hành trình hơn 10 năm gắn bó với loài chim “mắn đẻ” cũng là hành trình của sự kiên trì, dám nghĩ, dám làm và không ngừng học hỏi.