Cấy lúa chả ăn thua, một nông dân Hà Tĩnh 'đánh liều' trồng cây gì mà thu tiền tỷ ngay năm đầu tiên, cả làng khen tốt?

Mạnh dạn chuyển đổi, đất ruộng kém hiệu quả thành hệ thống nhà màng hiện đại

Từng là vùng đất chuyên trồng lúa nhưng hiệu quả kinh tế thấp, những thửa ruộng tại thôn Thái Yên, xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) nay đã khoác lên mình diện mạo mới với hệ thống nhà màng hiện đại, trở thành trang trại sản xuất dưa lưới công nghệ cao cho giá trị kinh tế vượt trội.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao nông dân Đặng Thế Báu, ở thôn Thái Yên, xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) đang mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Người tiên phong trong quá trình chuyển đổi này là anh Đặng Thế Báu, một nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Sau khi thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, gia đình anh nhận 4 sào ruộng liền vùng, liền thửa. Tuy nhiên, do đặc điểm đất cao, nghèo dinh dưỡng, việc canh tác lúa nước trước đây cho năng suất thấp, thu nhập bấp bênh.

Toàn bộ quá trình từ khâu làm giá thể, treo dây cố định, thụ phấn thủ công cho đến khi tuyển chọn quả đều được kiểm soát nghiêm ngặt

Trăn trở trước bài toán kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, anh Đặng Thế Báu đã tìm tòi, học hỏi các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở nhiều địa phương. Nhận thấy nhu cầu tiêu dùng nông sản sạch, chất lượng ngày càng tăng, anh quyết định đầu tư hơn 1 tỷ đồng để chuyển đổi mô hình sản xuất.

Cuối năm 2021, anh Đặng Thế Báu tiến hành cải tạo toàn bộ diện tích ruộng, xây dựng 4 nhà màng kiên cố, mỗi nhà rộng 500 m2 để trồng dưa lưới theo hướng hữu cơ. Đầu năm 2022, vụ dưa đầu tiên được xuống giống, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình chuyển đổi sản xuất.

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ của anh Đặng Thế Báu chứng minh hiệu quả của việc chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống phụ thuộc vào tự nhiên sang nông nghiệp công nghệ cao.

“Trước đây, vùng đất này chỉ trồng lúa nhưng năng suất thấp. Sau khi tìm hiểu, tôi nhận thấy trồng dưa lưới công nghệ cao phù hợp với điều kiện địa phương và có tiềm năng kinh tế lớn nên quyết tâm đầu tư”, anh Đặng Thế Báu chia sẻ.

Điểm nổi bật của mô hình là việc ứng dụng đồng bộ tiến bộ kỹ thuật trong toàn bộ quy trình canh tác. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động giúp cung cấp nước và dinh dưỡng trực tiếp đến từng gốc cây, đảm bảo sinh trưởng đồng đều, tiết kiệm chi phí và giảm công lao động.

Theo anh Đặng Thế Báu, trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo sản phẩm sạch, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, mô hình ưu tiên sử dụng phân hữu cơ, tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm giá thể, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật hóa học, hướng đến sản xuất nông sản an toàn, thân thiện với môi trường.

Nhờ đầu tư bài bản và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, ngay từ vụ đầu tiên, mô hình đã cho kết quả khả quan, tạo nền tảng để anh Đặng Thế Báu tiếp tục mở rộng quy mô.

Trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết sản xuất, mở ra hướng đi hiệu quả, tăng thu nhập bền vững cho người dân.

Từ thành công bước đầu, anh Đặng Thế Báu đã vận động các hộ dân có diện tích liền kề cùng tham gia liên kết sản xuất, thành lập Tổ hợp tác (THT) sản xuất rau, củ, quả trong nhà màng Mieufarm do anh làm tổ trưởng.

Theo anh Đặng Thế Báu, trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao, giúp tỷ lệ đậu quả của vườn đạt rất cao, quả dưa có trọng lượng đồng đều, mẫu mã đẹp với các đường lưới nổi rõ, ruột giòn và vị ngọt thanh.

Việc hình thành tổ hợp tác giúp các hộ dân thống nhất quy trình sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật, đồng thời tạo nguồn cung ổn định cho thị trường. Đây cũng là bước đi quan trọng trong xây dựng thương hiệu nông sản sạch, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đến nay, THT đã phát triển lên 12 nhà màng với tổng diện tích khoảng 6.000m², chuyên sản xuất dưa lưới xanh và dưa lưới vàng. Các nhà màng được bố trí sản xuất theo hình thức gối vụ, đảm bảo cung ứng sản phẩm liên tục quanh năm, tránh áp lực tiêu thụ theo mùa vụ.

Trang trại sản xuất rau củ quả công nghệ cao của THT Mieufarm có tổng diện tích 6000 m2 được hình thành giữa cánh đồng lúa ở thôn Thai Yên, xã Đồng Tiến (tỉnh Hà Tĩnh).

“Việc sản xuất gối vụ giúp duy trì nguồn cung ổn định, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng diện tích”, anh Đặng Thế Báu cho biết.

Hiện tại, trong tổng số 12 nhà màng, có 3 nhà đang thu hoạch, 3 nhà ở giai đoạn ra hoa, số còn lại vừa xuống giống. Trung bình mỗi ngày, trang trại cung ứng ra thị trường hơn 2 tấn dưa lưới.

Sản phẩm sau thu hoạch được phân loại, đóng gói ngay tại vườn trước khi đưa đi tiêu thụ. Nhờ chất lượng ổn định, mẫu mã đẹp, đảm bảo an toàn thực phẩm, dưa lưới của THT được các hệ thống siêu thị trong tỉnh thu mua, phần còn lại tiêu thụ qua thương lái và kênh bán lẻ.

Theo tính toán, mỗi quả dưa lưới đạt trọng lượng từ 1,5-2kg, giá bán dao động 30.000-35.000 đồng/kg. Với sản lượng khoảng 25 tấn/vụ, doanh thu đạt trên 800 triệu đồng, lợi nhuận sau chi phí khoảng 550-600 triệu đồng. Mỗi năm sản xuất 2 vụ, tổng lợi nhuận của THT đạt trên 1 tỷ đồng.

Anh Đặng Thế Báu – Tổ trưởng THT sản xuất rau, củ, quả trong nhà màng Mieufarm, người tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đem lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm.

Không chỉ dừng lại ở cây dưa lưới, vào mùa đông, các thành viên còn tận dụng hệ thống nhà màng để trồng thêm rau, củ, quả khác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và gia tăng thu nhập.

Mô hình cũng góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Trong các thời điểm cao điểm như chăm sóc, thu hoạch, nhiều lao động nông thôn có thêm việc làm với thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày.

Từ những thửa ruộng lúa kém hiệu quả, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của anh Đặng Thế Báu và THT Mieufarm đã trở thành minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng khoa học công nghệ.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, mô hình còn mở ra triển vọng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy kinh tế nông thôn tại Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.

Nhờ chất lượng VietGAP, sản phẩm thu hoạch đến đâu được thương lái bao tiêu đến đó với mức giá cao,

Bà Lê Thị Kim Dung - Đại diện Phòng Kinh tế UBND xã Đồng Tiến đánh giá, mô hình sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao trong nhà màng của THT Mieufarm do anh Đặng Thế Báu đứng đầu là điển hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.

Đặc biệt, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đã chứng minh hiệu quả rõ nét về năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế. Sản phẩm đầu ra ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn đồng hành, hỗ trợ tổ hợp tác trong sản xuất và kết nối tiêu thụ. Đây cũng là mô hình điểm để tuyên truyền, vận động người dân tham quan, học tập kinh nghiệm, từng bước nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong thời gian tới, bà Lê Thị Kim Dung - Đại diện Phòng Kinh tế UBND xã Đồng Tiến nhấn mạnh.