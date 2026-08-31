Hải sản độc lạ giá tiền triệu đắt khách dịp 2/9, nhiều nơi không đủ hàng bán

Giá bán có loại lên gần 2,6 triệu đồng/kg. Có loại hơn 2 triệu đồng/kg. Dù vậy, nhiều cửa hàng vẫn ghi nhận lượng đơn đặt trước tăng mạnh.

Hải sản độc lạ giá tiền triệu bán chạy dịp lễ 2/9

Ngày 31/8, anh Nguyễn Đông Hy, chủ cửa hàng Chi Hải Sản ở phường Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết khách đặt các loại hải sản độc lạ giá tiền triệu tăng rõ rệt.

Tôm mũ ni đỏ tại cửa hàng có giá gần 2,6 triệu đồng/kg. Tôm tích vằn loại 3-5 con/kg khoảng 1,4 triệu đồng/kg. Cá mặt quỷ gần 1,7 triệu đồng/kg. Tôm sú biển loại lớn, 4-6 con/kg, có giá khoảng 1,8 triệu đồng/kg.

Tôm mũ ni tự nhiên có giá đến 2,6 triệu đồng/kg. Ảnh: PV

Một số loại nhập khẩu cũng được khách quan tâm. Cua Bắc Mỹ giá khoảng 1,2 triệu đồng/kg. Mỗi con nặng 1-1,5kg.

Tại 1 cửa hàng ở phường Gò Vấp, tôm sú mẹ được bán khoảng 2,2 triệu đồng/kg. Tôm tích vàng loại 4-5 con/kg cũng có mức giá tương tự.

Theo các đầu mối, giá hải sản tăng chủ yếu do nguồn cung tự nhiên hạn chế. Những loại tôm tích, tôm mũ ni, tôm sú biển cỡ lớn phần lớn phụ thuộc vào khai thác tự nhiên.

Tôm sú biển cỡ lớn từ 4-6 con/kg có giá lên đến 1,8 triệu đồng/kg. Ảnh: PV

Tôm tích vằn cỡ 300-350 gram/con hiện được ghi nhận ở mức 2,4-2,5 triệu đồng/kg tại 1 số cửa hàng ở TP.HCM. Mức giá này cao hơn khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn hàng càng khó gom khi thời tiết trên biển diễn biến không thuận lợi. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/8, nhiều vùng biển có gió mạnh, biển động, sóng cao. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác hải sản tự nhiên.

Tôm tích vằn cỡ 300-350 gram/con hiện bán ở mức 2,4-2,5 triệu đồng/kg. Ảnh: PV

Anh Hy cho biết, giá bán dịp lễ tăng khoảng 5-10% so với ngày thường. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn là tìm đủ hàng.

“Có khách đặt từ cuối tháng 8 để dùng ngày 2/9 nhưng cửa hàng cũng không thể chắc chắn có đủ hàng đúng ngày. Có hàng về là phải tuyển lựa, đưa vào bể giữ sống và chuẩn bị trước”, anh Hy nói.

Tại phường Vũng Tàu, nhu cầu cũng tăng nhanh. Anh Nguyễn Trí Hải cho biết lượng khách đặt trước các loại tôm tích, tôm mũ ni cỡ lớn tăng mạnh. Có thời điểm khách đặt hơn 70kg nhưng cửa hàng chỉ đáp ứng được hơn 1/2.

Cá mặt quỷ gần 1,7 triệu đồng/kg. Ảnh: PV

Sức mua tăng còn gắn với lượng khách du lịch. Ngày 30/8, phường Vũng Tàu đón khoảng 55.000 lượt du khách, tăng hơn 3,4 lần so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Theo anh Hải, khách mua hải sản độc lạ giá tiền triệu chủ yếu để tổ chức tiệc gia đình, gặp gỡ bạn bè hoặc tự chế biến tại nhà. Những con tôm, cua kích thước lớn cũng tạo cảm giác đặc biệt cho bữa ăn.

“Với các loại giáp xác như tôm, kích thước lớn giúp phần thịt nhiều hơn, tạo cảm giác đáng tiền hơn dù giá bán cao”, anh Hải phân tích.