Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Lo Mỹ tấn công Iran, dầu thô leo đỉnh, giá xăng dầu chiều nay tăng mạnh?

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 20/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice đồng loạt tăng rất mạnh.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 36 phút (giờ Việt Nam) bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics với giá dầu WTI giao ngay bán ra 66,6 USD/thùng, tăng 1,4 USD/ thùng, tương đương mức tăng 2,15 % so với ngày hôm qua. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 71,7 USD/thùng, tăng 1,37 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,95% về giá so với ngày hôm qua.

Tính đến ngày 20/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng trên 10,3% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm từ 6% đến trên 8%.

Trang Trading Economics nhận định, giá dầu thô Brent kỳ hạn tiếp tục tăng lên 71,5 USD/thùng vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 năm 2025, khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đe dọa nguồn cung từ Trung Đông.

Các báo cáo dẫn lời các quan chức chính phủ cho biết, Mỹ có thể sớm bắt đầu một chiến dịch quân sự ở Trung Đông, trong bối cảnh Israel đang thúc đẩy thay đổi chế độ ở Tehran. Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cơ hội đạt được thỏa thuận ngoại giao của Iran đang thu hẹp lại trong bối cảnh Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự.

Xung đột có thể đe dọa dòng chảy qua eo biển Hormuz, nơi hoạt động vận chuyển bằng tàu chở dầu chiếm một phần ba lượng dầu vận chuyển bằng đường biển.

Trong khi đó, một báo cáo mới từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng tồn kho dầu ở Mỹ đã giảm mạnh 9 triệu thùng trong tuần thứ hai của tháng Hai, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của thị trường về mức tăng 2 triệu thùng để xóa sạch mức tăng 8,5 triệu thùng của tuần trước.

Theo kế hoạch, chiều nay cơ quan điều hành giá xăng dầu sẽ có phiên điều chỉnh giá thay thế theo định kỳ, nhiều dự đoán của giới chuyên gia và doanh nghiệp đầu mối, giá xăng có khả năng tăng từ 150-180 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng nhiều hơn.

Trong khi đó, đến thời điểm hiện nay, giá xăng dầu hôm nay vẫn được niêm yết theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, ngày 12/2:

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 395 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 464 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.834 đồng/lít; - GIá xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá bán lẻ không cao hơn 19.298 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 10 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 18.463 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.512 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 419 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.569 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 05/02/2026 - 11/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 05/02/2026 và kỳ điều hành ngày 12/02/2026 là: 74,780 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,354 USD/thùng, tương đương tăng 3,25%); 76,580 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2,334 USD/thùng, tương đương tăng 3,14%); 87,444 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,858 USD/thùng, tương đương tăng 0,99%); 87,532 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,218 USD/thùng, tương đương tăng 0,25%); 425,962 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,518 USD/tấn, tương đương tăng 3,78%).