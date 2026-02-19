Trồng hoa viola tên nghe lạ hoắc, làm đẹp đồ ăn bàn tiệc, nông dân Lâm Đồng cứ bán 1kg cầm về non 1 triệu

Trồng hoa viola để trang trí đồ ăn, nông dân Lâm Đồng bán giá gần 1 triệu đồng/kg

Dẫn phóng viên vào khu vườn của gia đình mình, chị Y Hoa Nỡm (30 tuổi, tổ Tây Hồ 2, phường Xuân Trường – Đà Lạt) tranh thủ thu hoạch hoa viola để kịp giao cho khách hàng.

Chị Y Hoa cho biết, đây là loại hoa để trang trí đồ ăn, được thương lái thu mua với giá cao, ổn định trong vài năm qua.

Vừa hái hoa viola, chị Y Hoa cho biết, trước đây chị sinh sống ở tỉnh Đắk Lắk. Sau này, vì yêu Đà Lạt nên chị đã đến Đà Lạt để đi làm rồi lấy chồng tại thành phố ngàn hoa. Sau đó, chị Hoa cùng với chồng trồng và bán các loại hoa tại khu vực Đà Lạt.

Y Hoa Nỡm hái hoa viola để đóng gói, vận chuyển cho khách hàng. Ảnh: Văn Long.

“Trong một lần đi chơi tôi thấy một loại hoa rất đẹp, tôi hỏi ra thì mới biết là hoa viola. Về tìm hiểu thì tôi thấy giá bán hoa rất cao do đây là hoa chuyên trang trí các món ăn cao cấp. Chính vì thế tôi đã bàn với chồng nhập giống hoa này về để trồng thử nghiệm và bán.

Sau khoảng 4 tháng trồng, tôi thu được lứa hoa đầu tiên, 1 ngày tôi bán được nửa kg là mừng lắm rồi.

Đến nay, tôi trồng hoa viola đã được 4 năm rồi, tôi cứ bán dần dần rồi sau này nhiều người biết đến, đặt hàng ổn định. Hiện nay, giá bán hoa là 900.000 đồng/kg, tôi thấy rất ổn định và giá trị kinh tế cao”, chị Y Hoa chia sẻ.

Những bông hoa viola nhiều màu sắc được thu hoạch, vận chuyển đến tay khách hàng. Ảnh: Văn Long.

Những cây hoa viola được chị Y Hoa trồng vào chậu trên giá thể xơ dừa, xếp san sát nhau thành từng luống chiều rộng khoảng 1 mét. Dù những cây hoa chỉ cao khoảng 1 gang tay nhưng bông ra rất sai, nhiều màu sắc được chị Y Hoa thu hoạch rồi đóng hộp để giao cho khách hàng.

Chị Y Hoa cho hay, hiện nay, có nhiều người dân ở Đà Lạt trồng hoa Viola, có hộ còn trồng trên đất, nhưng chị chọn cách trồng trên giá thể xơ dừa.

Điều này giúp cho cây hoa Viola không bị sâu bệnh xâm nhập, không ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất hoa. Bên cạnh đó, chị Y Hoa lắp đặt hệ thống tưới nhỏ nhọt điều khiển tự động qua điện thoại để tiết kiệm nhân công, thời gian.

Hiện nay, hoa viola được bán với giá 900.000 đồng/kg. Ảnh: Văn Long.

“Tôi không hái hoa thường xuyên để bán mà khi có đơn hàng tôi mới thu hoạch rồi chuyển cho khách hàng. Hiện tôi đang trồng hoa viola trên diện tích 3.000m2 với khoảng 30.000-35.000 chậu hoa. Trung bình, mỗi ngày tôi bán từ 3-5kg hoa viola ra thị trường với giá 900.000 đồng/kg.

Điều đặc biệt, thời điểm dịp Tết Nguyên Đán thì loại hoa này lại ít ăn hàng hơn những mùa khác.

Thời điểm hoa được tiêu thụ nhiều là sau Tết Nguyên Đán, nhất là vào mùa hè. Ngoài hoa viola, tôi còn trồng các loại hoa gia vị như lá sen, bướm đêm xanh, bướm đêm tím, lá chua thân gỗ, hoa thanh trúc...”, chị Y Hoa chia sẻ.

Chị Y Hoa cũng cho biết, hoa viola sau khi thu hoạch sẽ được trộn chung vào với nhau để nhiều màu sắc. Sau đó, hoa được đóng gói trong hộp 200 gram rồi xịt nước, giữ ẩm để bảo quản hoa được tươi.

Hoa viola được chị Y Hoa trộn nhiều màu sắc lại rồi đóng hộp gửi cho khách hàng. Ảnh: Văn Long.

Trong khi đó, anh Lê Quốc Hoàng cũng trồng 300m2 hoa viola và có thu hoạch từ 800 gram đến 1kg hoa mỗi ngày.

Anh Hoàng cũng là người trồng hoa viola được khoảng 3 năm nay, tuy nhiên anh Hoàng cho rằng, thị trường hoa viola vẫn chưa ổn định, lên xuống thất thường.

“Trước đây, tôi trồng hoa viola và bán được với giá 1 triệu – 1,2 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, dần về sau, người ta trồng nhiều, muốn bán được nên cứ hạ giá khiến giá hoa cũng giảm theo. Tuy vậy, tôi đã làm lâu, mối mua hoa đã ổn định nên lượng hoa bán ra cũng ổn.

Loại hoa này giá trị kinh tế rất tốt, tuy nhiên, mình cũng không thể trồng đại trà với diện tích nhiều bởi thị trường của nó vẫn thất thường, chưa ổn định”, anh Hoàng thông tin.

Theo anh Hoàng, thị trường hoa viola vẫn còn thất thường, chưa ổn định. Ảnh: Văn Long.

Đà Lạt là khu vực được mệnh danh “thành phố ngàn hoa” với nhiều giống hoa cho năng suất, chất lượng cao.

Trong những năm qua, tại Đà Lạt đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trồng rau, hoa công nghệ cao có giá trị kinh tế bền vững, ổn định, góp phần khẳng định nền nông nghiệp Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói riêng dẫn đầu cả nước.

Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã hình thành được 16 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và có hơn 107.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong đó nông nghiệp thông minh 1.200ha (chiếm 13,3% tổng diện tích canh tác).

Điều này góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng ngành trồng trọt, làm tiền đề thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững.