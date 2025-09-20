Từ 1-11, chuyển khoản trên 500 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước: Ai là người thực hiện?

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thông tư 27 quy định giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng hoặc từ 1.000 USD trở lên (đối với giao dịch quốc tế, bao gồm các ngoại tệ có giá trị tương đương) phải được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Ngoài ra, các giao dịch chuyển khoản có dấu hiệu đáng ngờ cũng thuộc diện phải báo cáo. Tuy nhiên, trách nhiệm báo cáo thuộc về các tổ chức tài chính như ngân hàng thương mại, tổ chức thanh toán trung gian, chứ không phải cá nhân thực hiện chuyển khoản.

Thông tư này cũng quy định các tổ chức tài chính phải báo cáo giao dịch bằng dữ liệu điện tử, bao gồm đầy đủ thông tin như: tổ chức khởi tạo, tổ chức thụ hưởng, số tài khoản, số tiền, loại tiền tệ, mục đích và ngày thực hiện giao dịch.

Mặc dù quy định có hiệu lực từ 1-11 nhưng các tổ chức tài chính được phép chuyển tiếp đến ngày 31-12 để điều chỉnh quy trình nội bộ và quản lý rủi ro.

Từ ngày 1-1-2026, các tổ chức này phải hoàn thiện quy trình, cập nhật hệ thống phần mềm để quét và lọc giao dịch theo danh sách đen, danh sách cảnh báo và danh sách cá nhân có liên quan đến rủi ro cao.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao của NHNN cho biết quy định báo cáo các giao dịch chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên (hoặc ngoại tệ tương đương) và các giao dịch đáng ngờ nhằm cung cấp dữ liệu, để cho NHNN sàng lọc và phát hiện giao dịch bất thường.

Đồng thời, NHNN cũng theo dõi các dấu hiệu liên quan đến hoạt động rửa tiền, như chuyển tiền qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp; bảo đảm các giao dịch số tiền lớn được giám sát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng tiền cho các hoạt động phi pháp.

Quy định này cũng giúp Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế.