Năm con Ngựa, có nên đầu tư vào vàng bạc?

Kim loại quý: “Hầm trú ẩn” hay kênh sinh lời?

Từ lâu, vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn mỗi khi thị trường tài chính biến động. Khi lạm phát tăng cao, địa chính trị căng thẳng hoặc hệ thống ngân hàng đối mặt rủi ro, dòng tiền thường tìm đến vàng như một nơi bảo toàn giá trị.

Không chỉ vàng, bạc và bạch kim cũng đang thu hút sự chú ý. Nếu vàng thiên về phòng thủ, thì bạc và bạch kim vừa mang yếu tố trú ẩn, vừa gắn chặt với nhu cầu công nghiệp – đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và công nghệ cao.

Kim loại quý - hầm trú ẩn hay kênh sinh lời? - Ảnh minh họa

Năm con Ngựa thường gợi liên tưởng đến sự tăng tốc. Tuy nhiên, thị trường kim loại quý lại có đặc trưng riêng: không phải lúc nào cũng “phi nước đại”, mà thường đi theo chu kỳ kinh tế và chính sách tiền tệ.

Những yếu tố hỗ trợ giá kim loại quý

1. Lãi suất và chính sách tiền tệ

Giá vàng có mối quan hệ mật thiết với lãi suất. Khi lãi suất giảm hoặc có kỳ vọng nới lỏng tiền tệ, vàng thường hưởng lợi vì chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi giảm xuống.

Nếu trong năm nay, các ngân hàng trung ương lớn bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, vàng và bạc có thể được “tiếp sức”.

2. Lạm phát và nợ công

Lạm phát kéo dài khiến sức mua của tiền tệ suy giảm. Trong bối cảnh nhiều quốc gia có mức nợ công cao kỷ lục, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến những tài sản hữu hạn như vàng – vốn không thể “in thêm”.

Đây là lý do không ít chuyên gia cho rằng kim loại quý đang dần trở thành một lựa chọn thay thế tiền tệ truyền thống trong danh mục đầu tư dài hạn.

3. Nhu cầu công nghiệp

Khác với vàng, bạc và bạch kim có vai trò quan trọng trong sản xuất pin mặt trời, thiết bị điện tử, ô tô và công nghệ xanh. Khi xu hướng chuyển đổi năng lượng và điện hóa toàn cầu tăng tốc, nhu cầu đối với các kim loại này có thể tăng mạnh.

Điều này mở ra cơ hội tăng giá, nhưng đồng thời cũng khiến chúng nhạy cảm hơn với chu kỳ kinh tế.

Rủi ro không hề nhỏ

Dù được xem là tài sản an toàn, kim loại quý không phải lúc nào cũng “bất bại”.

Biến động mạnh trong ngắn hạn: Giá vàng, bạc có thể dao động mạnh do yếu tố đầu cơ, dòng tiền ETF hoặc biến động tỷ giá USD.

Phụ thuộc vào đồng USD: Khi USD mạnh lên, giá kim loại quý thường chịu áp lực giảm.

Không tạo dòng tiền: Khác với cổ phiếu trả cổ tức hay bất động sản cho thuê, kim loại quý không mang lại dòng tiền đều đặn.

Vì vậy, nếu đầu tư theo tâm lý “đánh nhanh thắng nhanh”, nhà đầu tư dễ rơi vào trạng thái mua đỉnh – bán đáy.

Nên đầu tư thế nào trong năm con Ngựa?

Thay vì đặt câu hỏi “có nên đầu tư hay không”, có lẽ câu hỏi phù hợp hơn là “đầu tư bao nhiêu và theo cách nào”.

1. Phân bổ hợp lý trong danh mục

Nhiều chuyên gia tài chính khuyến nghị kim loại quý chỉ nên chiếm khoảng 5–15% tổng danh mục, tùy khẩu vị rủi ro. Đây là phần “đệm an toàn” khi thị trường cổ phiếu hoặc bất động sản biến động.

2. Đầu tư dài hạn thay vì lướt sóng

Kim loại quý phù hợp với chiến lược tích lũy dài hạn. Mua định kỳ, chia nhỏ vốn sẽ giúp giảm rủi ro “bắt đỉnh”.

3. Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp

Hiện nay, nhà đầu tư có nhiều lựa chọn:

Vàng vật chất: Phù hợp với mục tiêu tích trữ, nhưng cần lưu ý chi phí lưu giữ và chênh lệch mua – bán.

Chứng chỉ quỹ/ETF vàng, bạc: Thanh khoản cao, dễ giao dịch.

Cổ phiếu doanh nghiệp khai thác kim loại: Tiềm năng sinh lời cao hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn do phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh.

Kim loại quý có “phi nước đại” trong năm nay?

Năm con Ngựa tượng trưng cho hành động quyết đoán, nhưng đầu tư lại cần sự tỉnh táo. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, kim loại quý vẫn giữ vai trò phòng thủ quan trọng.

Tuy nhiên, kỳ vọng lợi nhuận “bùng nổ” cần được đặt trong bức tranh tổng thể: chính sách tiền tệ, sức khỏe kinh tế toàn cầu và dòng tiền đầu cơ. Nếu các yếu tố hỗ trợ hội tụ, vàng và các kim loại quý khác có thể tiếp tục lập mặt bằng giá mới. Ngược lại, nếu kinh tế phục hồi mạnh và lãi suất duy trì ở mức cao, đà tăng có thể chững lại.

Năm con Ngựa có thể là năm của những cú bứt tốc trên thị trường tài chính. Nhưng thay vì chạy theo tốc độ, nhà đầu tư nên xây dựng chiến lược vững vàng.

Kim loại quý không phải “tấm vé làm giàu nhanh”, nhưng là mảnh ghép quan trọng giúp danh mục đầu tư cân bằng trước sóng gió. Trong hành trình tài chính dài hạn, đôi khi chậm mà chắc lại chính là cách đi phù hợp nhất.