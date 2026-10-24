Lãi suất vay ngân hàng hơn 10%/năm, doanh nghiệp khó làm ăn có lãi

Tại Hội nghị Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực Tài chính - Ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030, nhiều doanh nghiệp, cơ quan quản lý đã nêu những ý kiến đóng góp quan trọng.

Hội nghị diễn ra tại TP.HCM chiều 23/10. (Ảnh: Đại Việt)

Lãi suất vay hơn 10%/năm là không có lãi

Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai cho biết, mong mỏi lớn của nhiều doanh nghiệp hiện nay, đó chính là lãi suất huy động và cho vay đều giảm.

Ông Trọng chia sẻ, công ty ông chuyên sản xuất, lắp ráp máy phát điện công suất lớn. Doanh thu mỗi năm đạt 200 - 250 tỷ đồng, xuất khẩu đạt khoảng 1 triệu USD. Mỗi hợp đồng sản xuất, doanh nghiệp có lãi gộp khoảng 15 - 17%.

“Nếu ngân hàng cho vay với lãi suất trên 10%/năm thì chúng tôi không có lợi nhuận, bởi mỗi hợp đồng có thể kéo dài 6 - 12 tháng, thậm chí có những dự án kéo dài vài năm. Lãi suất trên 10%/năm thì chúng tôi không có động lực làm việc”, ông Trọng nói.

Theo ông Trọng, nếu lãi suất cho vay còn dưới 10%/năm thì doanh nghiệp mới có động lực làm tiếp. Sản xuất, kinh doanh phải có lãi mới có động lực.

Ông Trần Thành Trọng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sáng Ban Mai. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Thủy sản Vũng Tàu (Baseafood) cho hay, doanh nghiệp này đã sản xuất, kinh doanh thủy sản được 50 năm. Công ty có 1.000 người lao động với quy mô xuất khẩu khoảng 60 triệu USD/năm (khoảng 1.548 tỷ đồng/năm).

Ông Dũng chia sẻ, năm 2017, doanh nghiệp đầu tư xây dựng 3 nhà máy tại xã Phước Hải (TP.HCM) với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Thế nhưng, sau 8 năm xây dựng, công ty vẫn chưa được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù UBND cấp tỉnh đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất…

Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên công ty không thể vay vốn bình thường như các doanh nghiệp khác, không khấu hao được tài sản…

“May mắn là chúng tôi có quan hệ tốt với ngân hàng Vietcombank, phía ngân hàng hiểu được quá trình kinh doanh của chúng tôi nên hỗ trợ cho vay 50% vốn, không thì công ty chúng tôi chết ngắc”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, các ngân hàng cần xem xét lịch sử dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp quan trọng hơn so với tài sản đảm bảo. Bởi nếu chỉ xét tài sản đảm bảo thì doanh nghiệp của ông chỉ được vay có 12 tỷ đồng, số tiền này không thấm tháp gì so với quy mô hoạt động.

Đại diện các doanh nghiệp nêu ý kiến. (Ảnh: Đại Việt)

Đại diện Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (Huba) cho rằng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng do những vướng mắc về tài sản đảm bảo, hồ sơ tài chính, chứng minh dòng tiền. Doanh nghiệp có dòng tiền kinh doanh tốt nhưng thiếu tài sản đảm bảo vẫn khó tiếp cận vốn vay.

“Tài sản đảm bảo của doanh nghiệp chủ yếu là bất động sản. Thế nhưng, thời gian vừa qua, giá trị bất động sản đã giảm xuống rất nhiều. Điều này khiến doanh nghiệp gặp khó trong việc huy động nguồn vốn vay”, đại diện Huba nói.

Đại diện Huba đánh giá, chi phí vốn, điều kiện tín dụng, lãi suất...đang ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có biên lợi nhuận thấp, đơn hàng chưa ổn định.

Bên cạnh đó, thủ tục vay vốn, chuẩn bị hồ sơ, thẩm định phương án kinh doanh, định giá tài sản… còn mất nhiều thời gian, chưa đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp.

Tháo gỡ khó khăn để vùng Đông Nam Bộ vươn lên

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), các ngân hàng thương mại cũng như lãnh đạo UBND TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh đã lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các doanh nghiệp và cam kết sẽ tiếp tục triển khai các phương án hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn vùng Đông Nam Bộ. Các cơ quan liên quan sẽ tháo gỡ ngay các vấn đề nổi cộm mà doanh nghiệp mong mỏi, tạo động lực cho doanh nghiệp vươn lên.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng phục trách Vụ Tín dụng (NHNN) cho biết, đến cuối tháng 9/2026, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam Bộ, đến cuối tháng 9/2026, tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025.

NHNN đã có cơ chế loại trừ/cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương. Đây là những dự án góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, địa bàn Đông Nam Bộ có 15 dự án với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong điều kiện nhu cầu vốn rất lớn để phục vụ cho tăng trưởng kinh tế của đất nước trong thời gian tới, bên cạnh vai trò cung ứng vốn có tỷ trọng cao của ngành ngân hàng, việc khơi thông nguồn lực tài chính có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là địa bàn trọng điểm về kinh tế như Đông Nam Bộ.

Ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Đại Việt)

Theo ông Ấn, tại Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 xác định: Vùng Đông Nam Bộ là vùng có động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ số và logistics quốc tế.

Năm 2026, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, đóng góp 31,4% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế; TP.HCM và Đồng Nai giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực tăng trưởng lan tỏa mạnh mẽ cho đất nước; các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ đều có tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế của cả nước.

“Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng địa phương theo Chính phủ giao từ 10% - 10,04% trong cả năm cũng như tạo đà cho tăng trưởng những năm tiếp theo, việc nhận diện nguồn lực, khơi thông, thu hút và đa dạng nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng”, ông Ấn nói.