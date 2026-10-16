Ngân hàng rao bán hơn 47.300 m2 sàn thương mại giá 3.600 tỷ đồng để thu khoản nợ của Bamboo Airways

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK - SBA) mới đây đã phát đi thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways).

Khoản nợ của Bamboo Airways tại SACOMBANK có tài sản đảm bảo là quyền khai thác đối với sàn thương mại từ tầng 1 đến tầng 6 tại dự án Xi Grand Court (256 – 258 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM, nay thuộc phường Diên Hồng).

Dự án Xi Grand Court

Quyền khai thác này bắt nguồn từ hợp đồng mua bán giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn (bên mua) và Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận (chủ đầu tư dự án Xi Grand Court).

Tổng diện tích các sàn thương mại liên quan đến quyền tài sản đấu giá lần này là 47.316 m2 (chưa bao gồm sân vườn).

SACOMBANK đưa ra mức giá khởi điểm để đấu giá tài sản đảm bảo này là 3.620 tỷ đồng.

Đây không phải lần đầu SACOMBANK triển khai các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm có liên quan đến những khoản vay của Bamboo Airways.

Hồi cuối tháng 3, Ngân hàng cũng đã ban hành quyết định thu giữ tài sản bảo đảm tại Khu C, khu biệt thự nhà ở thuộc Khu phức hợp Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Danh mục gồm 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, với tổng diện tích hơn 86.308 m². Các bất động sản này thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC, được cấp giấy chứng nhận ngày 9/9/2021, có thời hạn sử dụng đất đến ngày 27/7/2071.