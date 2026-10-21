Được tiêu tiền không giới hạn vì lỗi ngân hàng, nữ sinh Malaysia tiêu hết 83 tỉ đồng

Tiền trong tài khoản thì ít ỏi nhưng chủ tài khoản vẫn có thể tiếp tục thanh toán, không bị chặn ở một hạn mức nào cả - đó đúng là chuyện "trong mơ" với bất kì ai.

Và một lỗi của ngân hàng đã khiến sự việc đó là có thật chứ không chỉ trong mơ.

Chủ của tài khoản này là Christine Jiaxin Lee, một sinh viên người Malaysia sang Australia du học. Sự việc xảy ra vào năm 2014, hiện đang được chia sẻ lại nhanh chóng trên nhiều trang mạng nước ngoài trong bối cảnh hiện nay gần như ai cũng có tài khoản ngân hàng và cũng không ít trường hợp tài khoản gặp lỗi.

Christine Jiaxin Lee. Ảnh: AAP/ Facebook.

Tài khoản được tiêu vượt số dư, không giới hạn

Theo SBS, khi sang Australia du học ngành kĩ thuật hóa học, Lee mở tài khoản tại ngân hàng Westpac. Năm ấy (2012), Lee mới 17 tuổi.

Do một lỗi gì đó, ngân hàng đã cấp cho Lee quyền thấu chi không giới hạn, tức là cô có thể chi vượt số tiền thực có, bao nhiêu tùy thích.

Mặc dù được cấp quyền này từ năm 2012, nhưng đến năm 2014, Lee mới bắt đầu tiêu xài thoải mái và chuyển tiền vào các tài khoản khác. Có lần, cô đã tiêu 310.000 đôla Australia (khoảng 5,6 tỉ đồng) chỉ trong một ngày tại 5 cửa hàng đồ hiệu.

Ngoài ra, Lee mua sắm nhiều thứ, bao gồm vài máy ảnh, máy hút bụi Dyson, giày Christian Louboutin, gối Chanel, điện thoại, 13 chiếc khăn Hermes và hàng chục túi xách, bao gồm cả một chiếc túi Hermes có giá khoảng 150.000 đôla Australia (khoảng 2,7 tỉ đồng), theo trang Sydney Morning Herald.

Lee đã vung tay mua sắm nhiều hàng hiệu bằng tiền "từ trên trời rơi xuống". Ảnh: Facebook.

Đến tháng 4/2015, Lee đã tiêu hơn 4,6 triệu đôla Australia (hơn 83 tỉ đồng) bằng tài khoản "thần kì" của mình.

Đây cũng là thời điểm mà ngân hàng nhận ra sai sót và đóng băng tài khoản của Lee, nếu không thì không biết Lee còn tiêu bao nhiêu tiền nữa.

Sau đó, Lee đã giao nộp một số món đồ. Nhưng phía ngân hàng cho rằng Lee vẫn còn thiếu của họ 3,3 triệu đôla Australia (khoảng gần 60 tỉ đồng).

Vụ việc kết thúc thế nào?

Tháng 5/2016, Lee bị bắt tại sân bay Sydney khi chuẩn bị về Malaysia. Cô bị cáo buộc thu lợi tài chính bằng hành vi gian dối.

Tuy nhiên, theo SBS đưa tin vào tháng 12/2017, luật sư của Lee cho biết đã nhận được thông báo rằng vụ án được hủy bỏ trước khi xét xử, vì không có "sự gian dối" nào từ phía Lee.

Sau đó, Lee trở về Malaysia sống cùng gia đình.

Lee cùng một số món đồ hiệu mà cô mua bằng số tiền không giới hạn. Ảnh: Facebook, SMH.

Dù sao, trường hợp như của Lee cũng là rất hi hữu. Chứ nhìn chung, tiền xuất hiện trong tài khoản do nhầm lẫn không có nghĩa là chủ tài khoản có thể thoải mái tiêu xài. Việc biết tiền được chuyển nhầm mà vẫn cố tình giữ lại và sử dụng có thể là vi phạm pháp luật. Vì vậy, nếu tài khoản bất ngờ có khoản tiền không rõ nguồn gốc, người nhận nên liên hệ ngay với ngân hàng để kiểm tra.