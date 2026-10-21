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Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng

Sự kiện: Ngân hàng

Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.

Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng - 1

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Theo Nội dung: Ngọc Mai | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 19:01 PM (GMT+7)
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