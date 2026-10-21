Lãi suất cho vay mới nhất của các ngân hàng
Việt Nam có 46 ngân hàng thương mại. Tính đến ngày 20/10 mới có 15 ngân hàng giảm lãi suất cho vay bình quân từ 1,5 - 2% theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Hiện có ngân hàng đưa mức lãi suất cho vay bình quân xuống thấp nhất 4,1%/năm.
Áp lực lạm phát, nhu cầu tín dụng gia tăng và những biến động từ thị trường quốc tế khiến dư địa giảm lãi suất chưa nhiều. Trong bối cảnh chi phí vốn...
Theo Nội dung: Ngọc Mai | Đồ họa: Kiều Tú ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/10/2026 19:01 PM (GMT+7)