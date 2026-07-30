Lãi suất vay mượn qua đêm xuống 1%

Theo số liệu của Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA), lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm phiên 29/7 giảm xuống 1,3% một năm. Đây là kỳ hạn chiếm phần lớn giao dịch vay mượn giữa các nhà băng, thường được sử dụng để bù đắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

Đà giảm của lãi suất qua đêm rõ rệt trong hai tuần gần đây. Từ mức 13% vào cuối tháng trước, mức lãi suất qua đêm hạ về quanh 6-6,5% vào đầu tháng này, và về vùng 1-2% trong ba phiên trở lại đây.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn một tuần và hai tuần tăng nhẹ so với hôm qua, lần lượt lên 4,6% và 5,7%. Kỳ hạn một tháng giữ nguyên ở 6,9%, chỉ giảm 0,5 điểm phần trăm so với đầu tháng.

Nói với VnExpress, ông Huỳnh Thanh Sang, Giám đốc Khối Thị trường tài chính Ngân hàng Á Châu (ACB) cho rằng việc lãi suất qua đêm giảm nhanh là tín hiệu tích cực hơn cho thị trường. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tìm cách nới cung tiền cho thị trường liên ngân hàng. Đơn cử, cơ quan quản lý đã điều chỉnh cách tính để tiền gửi Kho bạc Nhà nước được ghi nhận nhiều hơn trong một số chỉ tiêu thanh khoản của các nhà băng,

Tuy nhiên, theo ông Sang, để đánh giá xu hướng bền vững cần theo dõi thêm các kỳ hạn dài hơn, đặc biệt từ một tháng trở lên. Lãi suất ở các kỳ hạn này trong khi đó vẫn neo ở mức cao quanh 7-7,5% một năm.

Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi các nhà băng vay mượn lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, bảo đảm khả năng thanh toán và yêu cầu dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước.

Chỉ số này chủ yếu phản ánh trạng thái thanh khoản ngắn hạn của ngân hàng, không đồng nghĩa lãi suất huy động và cho vay trên thị trường dân cư sẽ biến động tương ứng.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho các dự án và mục tiêu tăng trưởng cao, ông Huỳnh Thanh Sang nhận định thanh khoản hệ thống hiện nay vẫn trong trạng thái kém dồi dào so với giai đoạn trước năm 2022. Tín dụng thường xuyên tăng nhanh hơn huy động từ dân cư khiến các ngân hàng thời gian qua phải dựa vào các kênh phi truyền thống như vay nước ngoài, thị trường mở (OMO) và tiền gửi Kho bạc Nhà nước... để bù đắp thiếu hụt.