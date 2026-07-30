Phát hiện sản phẩm giả mạo Nike trị giá hàng hoá trên 35,6 tỷ đồng

Ngày 30/7, Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 18 phát hiện một doanh nghiệp tại phường Bình Hòa (Bình Dương cũ) có dấu hiệu sản xuất, chứa trữ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Đoàn kiểm tra đang kiểm tra cơ sở gia công hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 5.436 đơn vị sản phẩm là quần áo chưa qua sử dụng, gắn nhãn hiệu Nike có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu, với tổng trị giá 9,5 tỷ đồng. Chủ doanh nghiệp khai nhận toàn bộ số hàng trên được một đối tác cung cấp mẫu sản phẩm, bán thành phẩm và phụ liệu để thực hiện sản xuất gia công, đóng gói theo hợp đồng gia công.

Tại thời điểm kiểm tra, do không xuất trình được hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, toàn bộ số hàng đã bị tạm giữ. Đội Quản lý thị trường số 18 đã liên hệ Công ty Nike Việt Nam là chủ sở hữu nhãn hiệu Nike, yêu cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật để xác minh tính thật giả của hàng hóa. Công ty Nike Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm bị tạm giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện số lượng lớn hàng hoá giả mạo nhãn hiệu.

Phối hợp cùng Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an phường Bình Hòa tiến hành xác minh, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện một hợp đồng gia công hàng hóa của doanh nghiệp với đối tác đã được thực hiện trước đó có số lượng hàng hóa gồm 12.994 đơn vị sản phẩm là quần dài mang nhãn hiệu Nike.

Căn cứ theo chứng thư thẩm định giá thì tổng trị giá hàng hóa của cả đợt kiểm tra nêu trên là 35,6 tỷ đồng.

Với trị giá hàng hóa lớn cũng như tính chất của vụ việc có dấu hiệu hình sự, Đội Quản lý thị trường số 18 đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.