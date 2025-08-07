Lãi suất tiền gửi 'chạm đáy', động thái mới từ Ngân hàng Nhà nước

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trong những năm gần đây, mặt bằng lãi suất huy động hiện nay đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, bắt đầu từ giai đoạn 2019.

Theo đó, hầu hết các ngân hàng duy trì lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng ở mức dưới 4%/năm, trong khi Ngân hàng Nhà nước cho phép mức trần lên đến 7,5%/năm.

Sau một thời gian ngắn lãi suất có xu hướng tăng, tình hình đã thay đổi sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thị trường hiện chỉ có 6 ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến 1-2 tháng ở mức từ 4%/năm trở lên.

Đa phần các ngân hàng, đặc biệt là nhóm Big4 gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank và một số ngân hàng khác như SCB, SeABank, chỉ đưa ra mức lãi suất dưới 3%/năm cho kỳ hạn này.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hệ thống ngân hàng ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay, tăng cường giám sát và hỗ trợ vốn cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: BẢO LOAN

Lãi suất cao nhất cho tiền gửi trực tuyến 3 tháng là 4,55%/năm tại VCBNeo, trong khi các ngân hàng Big4 như Vietcombank, BIDV và VietinBank lại niêm yết mức thấp hơn nhiều, từ 1,9% đến 2,3%/năm.

Tương tự, với kỳ hạn 6-9 tháng, Vietcombank niêm yết 2,9%/năm, trong khi Agribank, BIDV và VietinBank đưa ra mức cao hơn chút ít, từ 3,3% - 3,7%/năm.

Vai trò dẫn dắt thị trường của nhóm Big4 thể hiện rõ khi lãi suất huy động của nhóm này phổ biến ở mức dưới 5%/năm.

Ngoại lệ duy nhất là VietinBank niêm yết lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn dài 24-36 tháng.

Để ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tại công văn số 6781/NHNN-CSTT, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2025 để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025, cụ thể:

Triển khai các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất tiền gửi góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN;

Tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Hàng tháng, tiếp tục duy trì công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) trên trang thông tin điện tử của TCTD để khách hàng, người dân, doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tiếp cận, tra cứu thông tin.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng trưởng tín dụng đảm bảo an toàn, hiệu quả, tập trung ưu tiên phân bổ nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Tăng cường truyền thông, hướng dẫn khách hàng về chính sách giảm lãi suất cho vay, công bố kịp thời và đầy đủ thông tin để khách hàng nắm bắt và tiếp cận chính sách của TCTD.