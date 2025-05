Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm, mức cao nhất hiện là bao nhiêu?

Thị trường vàng, chứng khoán biến động mạnh

Những ngày đầu tháng 5, thị trường vàng biến động mạnh. Trong đó, sáng ngày 9/5, giá vàng trong nước tiếp đà giảm mạnh theo xu hướng của thế giới, đặc biệt sau thông tin thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm sửa Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cơ quan này cũng sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan (Bộ Công an, Công Thương, Tài chính) để tăng thanh, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.

Trong sáng 9/5, giá vàng miếng các thương hiệu điều chỉnh giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Theo đó, SJC niêm yết 117,5 - 119,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng cả 2 chiều; PNJ, DOJI niêm yết 118-120 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng cả chiều mua và bán; Phú Quý niêm yết 117 - 120 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng cả 2 chiều; còn Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên mức 118,3 – 120,5 triệu đồng/lượng. Với mức giá hiện tại, giá vàng miếng SJC giảm đáng kể so với mức 124 triệu đồng/lượng thiết lập trong phiên giao dịch chiều ngày 22/4 vừa qua.

Người dân xếp hàng giao dịch mua – bán vàng trong những ngày giá biến động mạnh. Ảnh: Hồng Cảnh

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn cũng có xu hướng giảm ngay từ đầu phiên, giao dịch quanh 117 triệu đồng/lượng, riêng Bảo Tín Minh Châu “nhỉnh” hơn hẳn với mức 119,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 28/4/2025, chỉ số giá vàng tháng 4/2025 tăng 10,54% so với tháng trước; tăng 37,14% so với cùng kỳ năm trước; tăng 22,43% so với tháng 12/2024; bình quân bốn tháng đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 32,85%.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán. chỉ số VN-Index ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp trong những ngày đầu tháng 5, nhưng thanh khoản thị trường giảm mạnh so với tuần cuối cùng của tháng 4. Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng mạnh 19,43 điểm để đóng cửa ở mức 1.269,80 điểm, tuy nhiên thanh khoản chỉ ghi nhận hơn 19.113 tỷ đồng.

Nhiều mã cổ phiếu trên VN-Index tăng mạnh đầu tháng 5 nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, thị trường chứng khoán chứng kiến biến động mạnh trong tháng 4, tính đến ngày 29/4, chỉ số VN-Index đạt 1.226,3 điểm, giảm 6,16% so với cuối tháng trước. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 211,94 điểm, giảm 10% so với cuối tháng trước và giảm 7% so với cuối năm trước.

Dù giảm mạnh về điểm số nhưng trong tháng 4, giá trị giao dịch bình quân đạt 27.121 tỷ đồng/phiên, tăng 19,3% so với bình quân tháng trước.

Ngân hàng tăng lãi suất để hút tiền nhàn rỗi

Để cạnh tranh với thị trường vàng và chứng khoán, những ngày đầu tháng 5, một số ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi tiết kiệm nhằm hút tiền nhàn rỗi của người dân.

Theo đó, ngay trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, Techcombank đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng, với mức tăng thêm 0,1%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho tài khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-2 tháng là 3,25%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng 3,55%/năm; kỳ hạn 5-11 tháng là 4,55%/năm. Lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 12-36 tháng cũng đồng loạt tăng lên mức 4,75%/năm.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm Techcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng cao hơn 0,1%/năm, kỳ hạn từ 6-36 tháng cao hơn 0,05%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng.

Đối với tài khoản tiền gửi từ 3 tỷ đồng, lãi suất tiết kiệm Techcombank áp dụng cho các kỳ hạn từ 1-5 tháng cao hơn 0,2%/năm, kỳ hạn từ 6-36 tháng cao hơn 0,1%/năm so với biểu lãi suất tiết kiệm dưới 1 tỷ đồng.

Bac A Bank tăng lãi tiết kiệm những ngày đầu tháng 5

Đến ngày 8/5, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) điều chỉnh tăng thêm 0,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 1-11 tháng, đồng thời tăng thêm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 12-36 tháng. Với lần điều chỉnh này lãi suất huy động cao nhất áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng tại Bac A Bank đã vọt lên 6,2%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 18-36 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện nay theo công bố chính thức của các ngân hàng.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam dù giảm lãi suất tiết kiệm từ 0,1-0,3%/năm với các kỳ hạn từ 1-24 tháng, tuy nhiên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 36 và 60 tháng nhà băng này tăng 0,3%/năm so với biểu lãi suất huy động cũ.

Trước đó, trong tuần cuối tháng 4/2025 có một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trở lại, trong đó có Agribank tăng lãi suất (thêm 0,1%/năm) tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 12-24 tháng.

Ngân hàng Bắc Á tăng thêm 0,2%/năm với các kỳ hạn 1-12 tháng, và 0,1%/năm với kỳ hạn 13-36 tháng. Ngân hàng Phương Đông với mức tăng dao động từ 0,2 đến 0,75 điểm phần trăm/năm, tùy theo kỳ hạn.

Ngân hàng Eximbank điều chỉnh tăng 0,1%/năm, lên 3,6%/năm với kỳ hạn 2-3 tháng; kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,2%/năm, lên 3,7%/năm; kỳ hạn 36 tháng và 60 tháng tăng 0,5%/năm và 0,4%, lên mức cao nhất 5,6%.

HDBANK là một trong những ngân hàng đang có biểu lãi tiết kiệm cao nhất hệ thống kỳ hạn 18 tháng

Ngân hàng nào đang có lãi tiết kiệm cao nhất?

Theo khảo sát, tại kỳ hạn 1 tháng lãi tiết kiệm cao nhất là 4,15%/năm đang được áp dụng tại VCBNEO và VIKKI BANK. Với kỳ hạn 3 tháng, biểu lãi cao nhất là 4,4%/năm được các ngân hàng MBV và Vietbank áp dụng.

Với kỳ hạn 6 tháng, GPBank và VIKKI BANK là hai ngân hàng có biểu lãi cao nhất 5,65%/năm. Trong khi ở kỳ hạn 9 tháng, VIKKI BANK là ngân hàng đang có biểu lãi cao nhất 5,95%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, GPBank đang dẫn đầu thị trường về mức lãi suất huy động lên đến 5,95%/năm. Các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cao còn có BaoViet Bank, MBV và VietBank. Cả 3 nhà băng này đang niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến 5,8%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng tại ABBank và Bac A Bank là 5,7%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, Bac A Bank là ngân hàng có biểu lãi cao nhất lên đến 6,2%/năm áp dụng cho số tiền trên 1 tỷ đồng. Trong đó, HDBANK niêm yết biểu lãi tiết kiệm 6,1%/năm, trong khi đó GPBANK đứng ngay phía sau với mức lãi 5,95%/năm. 4 ngân hàng gồm MBV, Baovietbank, Vietbank, BVBank cùng niêm yết biểu lãi tiết kiệm 5,9%/năm.