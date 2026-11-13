Đằng sau làn sóng đóng cửa loạt phòng giao dịch của ngân hàng

Nhiều ngân hàng đóng cửa loạt phòng giao dịch

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động của một số phòng giao dịch.

Theo đó, KienlongBank đã nhận được các văn bản của NHNN chấp thuận việc tự nguyện chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch (PGD) Hàm Tiến, thuộc KienlongBank Chi nhánh Bình Thuận; PGD Vũng Liêm, thuộc Chi nhánh Vĩnh Long; PGD Phước Long thuộc Chi nhánh Bạc Liêu.

Trước đó, KienlongBank cũng đã chấm dứt hoạt động cùng lúc 3 PGD kể từ ngày 24/10, gồm: PGD Đức Hoà - Chi nhánh Long An; PGD Thoại Sơn - Chi nhánh An Giang; PGD Thới Bình, Chi nhánh Cà Mau.

Với việc vừa chấm dứt hoạt động đối với 6 phòng giao dịch trong tháng 10 và 11, KienlongBank hiện còn 128 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước.

Không chỉ KienlongBank, hàng loạt ngân hàng gần đây cũng thông báo chấm dứt hoạt động của nhiều phòng giao dịch, chi nhánh nhằm tái cơ cấu mạng lưới hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm nay, có 6 ngân hàng công bố tinh gọn mạng lưới giao dịch với tổng số 105 phòng giao dịch dừng hoạt động, gồm: SCB, VietinBank, Agribank, VCBNeo, MSB và ACB.

Ngân hàng SCB liên tục đóng cửa phòng giao dịch.

Trong đó, SCB là ngân hàng đóng cửa nhiều nhất các chi nhánh, phòng giao dịch. Tính đến 30/9, ngân hàng này còn 50 điểm giao dịch, giảm 42 điểm so với ngày 31/12/2025.

Sang tháng 10, SCB tiếp tục thu hẹp mạng lưới. Thậm chí, trên website của nhà băng này đến thời điểm hiện tại chỉ còn hiển thị 8 phòng giao dịch.

Như vậy, sau gần 4 năm bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, từ quy mô gần 240 điểm giao dịch trước đây, SCB đã đóng cửa gần hết chi nhánh, phòng giao dịch và hiện chỉ còn hiện diện tại một số địa phương.

VietinBank là ngân hàng thu hẹp mạng lưới mạnh nhất trong năm 2025, với 108 phòng giao dịch dừng hoạt động. Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhà băng này tiếp tục giảm 28 điểm giao dịch. Song VietinBank vẫn là một trong những ngân hàng có mạng lưới lớn nhất hệ thống, với 974 chi nhánh và phòng giao dịch tính đến cuối tháng 9.

'Ông lớn' Agribank cũng cắt giảm 26 điểm giao dịch trong 9 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, đây vẫn là ngân hàng dẫn đầu hệ thống về quy mô mạng lưới, với 2.192 chi nhánh và phòng giao dịch vào cuối tháng 9.

VCBNeo đã cắt giảm mạnh 32 chi nhánh, phòng giao dịch trong năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm nay, VCBNeo tiếp tục giảm thêm 6 điểm giao dịch.

MSB và ACB là hai ngân hàng cũng ghi nhận mạng lưới thu hẹp trong 9 tháng đầu năm, khi lần lượt cắt giảm 2 và 1 điểm giao dịch.

Chiến lược tái cơ cấu, tối ưu hóa mạng lưới

Các chuyên gia cho rằng, việc nhiều ngân hàng liên tục đóng cửa hoặc tinh gọn hàng loạt phòng giao dịch và chi nhánh không phản ánh sự thu hẹp quy mô hoạt động mà là một phần trong chiến lược tái cơ cấu, tối ưu hóa mạng lưới trước sự thay đổi của hành vi khách hàng.

Sự bùng nổ của chuyển đổi số giúp phần lớn các dịch vụ như chuyển tiền, gửi tiết kiệm online, thanh toán hóa đơn hay vay tiêu dùng nhỏ lẻ được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng điện thoại.

Việc duy trì mạng lưới phòng giao dịch truyền thống tốn rất nhiều chi phí thuê mặt bằng đắt đỏ, nhân sự và quản lý trong khi hiệu suất trực tiếp tại quầy giảm sút rõ rệt.

Vì vậy, nhiều ngân hàng tập trung phát triển ngân hàng số (Digital Banking) và ứng dụng di động giúp khách hàng thực hiện chuyển khoản, gửi tiết kiệm, thanh toán hóa đơn từ xa.

Việc đóng cửa các điểm giao dịch dư thừa cho phép ngân hàng tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí vận hành mỗi năm, đồng thời có thêm ngân sách để đầu tư hạ tầng số, tăng trải nghiệm khách hàng trên kênh số...

Dù đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch vật lý nhưng nhiều ngân hàng vẫn ghi nhận tổng tài sản, quy mô tín dụng và lợi nhuận tăng trưởng tích cực nhờ dồn lực cho nền tảng số.

Nhiều ngân hàng định hướng chuyển đổi chi nhánh truyền thống thành các trung tâm tư vấn tài chính chuyên sâu.

Các ngân hàng đang chuyển trọng tâm sang phát triển hệ sinh thái số, đầu tư cho nền tảng ngân hàng số, ứng dụng di động, trung tâm dịch vụ tập trung và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chăm sóc khách hàng, thay vì tiếp tục mở rộng điểm giao dịch vật lý.

Về dài hạn, mô hình ngân hàng sẽ dịch chuyển sang cấu trúc gọn nhẹ, dựa nhiều hơn vào nền tảng công nghệ và dữ liệu.