Lãi suất tăng, mua nhà cuối năm cần lưu ý gì?

Khi thanh khoản gia tăng, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh bán hàng để thu hồi dòng tiền, còn người mua tranh thủ tìm kiếm nhà ở, căn hộ hoặc đất đai phù hợp nhu cầu. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất có xu hướng tăng trở lại, không ít người đang phân vân: liệu đây có còn là thời điểm thích hợp để xuống tiền.

Thực tế ghi nhận tại nhiều dự án chung cư mới bàn giao hoặc đã đưa vào sử dụng vài năm cho thấy, thị trường đang nhộn nhịp hơn rõ rệt so với các tháng trước.

Theo các môi giới, chủ đầu tư và người bán cũng chủ động tung ra các chính sách ưu đãi về thanh toán, chiết khấu nhằm kích cầu, khiến thanh khoản trong khoảng 1–2 tháng trở lại đây tăng đáng kể.

Ông Hòa, một môi giới tại khu vực phía Đông TP HCM, cho biết vừa môi giới thành công một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ giá hơn 15 tỉ đồng cho khách Việt kiều. Do khách mua bằng tiền sẵn có, không vay ngân hàng và mua để ở lâu dài nên việc thanh toán diễn ra nhanh chóng. Đổi lại, chủ nhà chấp nhận giảm gần 500 triệu đồng so với mức chào bán ban đầu.

Tuy vậy, theo ông Hòa, không ít khách hàng khác vẫn tỏ ra thận trọng khi quyết định xuống tiền. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lãi suất vay mua nhà đang cao. Hiện nay, nhiều ngân hàng không còn duy trì các gói lãi suất dưới 9% như trước, khiến người mua có nhu cầu vay vốn phải tính toán kỹ khả năng tài chính và thời điểm giải ngân.

Chung cư, nhà riêng và đất nền tiếp tục duy trì đà tăng ổn định

Báo cáo thị trường tháng 12 của Batdongsan.com.vn cho thấy thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi tích cực cả về cung lẫn cầu. Cụ thể, mức độ quan tâm đến bất động sản bán trong tháng 12-2025 tăng khoảng 10% so với tháng trước. Lượng tin đăng bán và cho thuê cũng lần lượt tăng 8% và 10%. Diễn biến này phản ánh tâm lý "mở hàng" trở lại của người bán sau biến động lãi suất huy động vào tháng 11.

Đáng chú ý, hai phân khúc từng chịu nhiều áp lực là nhà mặt phố và biệt thự bắt đầu ghi nhận sự hồi phục. Theo Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến nhà mặt phố tăng khoảng 16%, biệt thự tăng khoảng 15% so với tháng 11.

Lượng tin đăng bán ở hai phân khúc này cũng tăng trưởng hai chữ số, cho thấy dòng tiền đang quay trở lại với các sản phẩm có giá trị cao, vị trí tốt và khả năng khai thác dòng tiền ổn định. Trong khi đó, chung cư, nhà riêng và đất nền tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, phản ánh nhu cầu ở thực vẫn là trụ cột của thị trường.

Ông Huỳnh Trung Minh, chuyên gia tư vấn đầu tư tài chính cá nhân, cho rằng cuối năm luôn là mùa giao dịch sôi động, song bối cảnh lãi suất vay tăng và khó giảm nhanh trong ngắn hạn buộc người mua phải cân nhắc kỹ hơn.

Với nhà đầu tư, chi phí lãi vay có thể bào mòn lợi nhuận, do đó cũng cần tính toán kỹ tỉ suất sinh lời. Trường hợp vay ngân hàng, nên lựa chọn tổ chức tín dụng có lãi suất hợp lý, đồng thời có chính sách ân hạn gốc dài hạn từ 5–10 năm.

Theo ông Minh, cuối năm vẫn là giai đoạn nhiều cơ hội lựa chọn sản phẩm, nhất là khi sắp tới việc định danh bất động sản được triển khai, có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư bán ra.

Với người mua để ở bằng nguồn vốn nhàn rỗi, áp lực sẽ không quá lớn. Ngược lại, người mua với mục tiêu đầu tư cần thận trọng hơn để chọn được sản phẩm phù hợp và mức giá hợp lý.