Xổ số miền Nam: Người trúng 2 giải độc đắc vé Xuân Bính Ngọ 2026 đã lộ diện

Chiều 12-2, trước khi kết quả mới xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về chủ nhân trúng giải độc đắc vé Xuân Bính Ngọ 2026 của 2 đài.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Trung Hiếu

Theo đó, vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 10-2, giải độc đắc (dãy số 961443) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh sau 2 ngày mở thưởng.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng độc đắc vé số Bến Tre là đại lý vé số Thanh Tâm ở tỉnh Tây Ninh.

Vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 11-2 nhưng đến chiều 12-2 thì giải độc đắc (dãy số 720732) mới được xác định "ở lại" tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng cho khách hàng may mắn là đại lý vé số Trung Hiếu ở Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, vé số Cần Thơ và vé số Sóc Trăng cũng đã tìm ra những chủ nhân trúng giải độc đắc ở Cà Mau và TPHCM.

Trước đó, vào ngày 10-2, kỳ mở thưởng đầu tiên của vé số Xuân dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã xác định giải độc đắc (dãy số 841500) của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc (dãy số 879095) của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai.

Như vậy, 6 đài đầu tiên phát hành kỳ vé Xuân Bính Ngọ 2026 đều đã tìm ra khách hàng trúng giải độc đắc.

Vé số Xuân Bính Ngọ 2026 phát hành từ ngày 10-2 đến ngày 9-3. Trong đó, 1 lốc vé số gồm 16 tờ (tăng 2 vé) và một cặp nguyên gồm 160 tờ (tăng 20 vé). Tổng giá trị giải độc đắc của mỗi đài tăng từ 28 tỉ đồng lên 32 tỉ đồng.