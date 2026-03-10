Một doanh nhân Việt Nam rời danh sách tỉ phú USD khi chứng khoán lao dốc

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9-3, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận cú giảm sâu chưa từng có khi bảng điện tử xuất hiện hàng trăm mã cổ phiếu giảm sàn. Chỉ số VN-Index mất hơn 114 điểm, tương đương giảm 6,4%, xuống còn 1.653 điểm.

Diễn biến lao dốc của thị trường nhanh chóng tác động đến khối tài sản của các tỉ phú Việt. Theo cập nhật từ bảng xếp hạng của Forbes trong chiều cùng ngày, tài sản của hầu hết tỉ phú USD tại Việt Nam đều giảm khoảng 6-7%.

Tài sản của Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), và cũng là người giàu nhất Việt Nam, giảm hơn 1,5 tỉ USD (khoảng 6,03%), còn 23,7 tỉ USD.

Nguyên nhân đến từ việc nhóm cổ phiếu "họ Vin" như VIC, VRE và VPL đồng loạt giảm sàn trong phiên.

Trong khi đó, tài sản của Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet Air giảm 117 triệu USD (tương đương 3%), còn 3,6 tỉ USD.

Biến động tài sản của các tỉ phú Việt chiều 9-3 Nguồn: Forbes

Cổ phiếu VJC giảm mạnh trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, cùng với việc giá dầu thế giới tăng cao - yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí của ngành hàng không.

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng, ghi nhận tài sản giảm 186 triệu USD, còn 2,5 tỉ USD.

Bà Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Vingroup, em gái bà Phạm Thu Hương, cũng giảm 131 triệu USD, xuống còn 1,8 tỉ USD. Cả hai nữ doanh nhân này mới gia nhập danh sách tỉ phú USD thế giới từ đầu tháng 2-2026, sau khi cổ phiếu nhóm Vingroup tăng mạnh.

Tài sản của Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát đã giảm gần 195 triệu USD (hơn 7%), xuống còn 2,5 tỉ USD, trong bối cảnh cổ phiếu HPG cũng giảm sàn trong phiên.

Đáng chú ý, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank (mã chứng khoán: TCB) ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong số các tỉ phú Việt khi tài sản giảm 165,7 triệu USD (7,58%), còn khoảng 2 tỉ USD. Cổ phiếu TCB trong phiên hôm nay đã giảm hết biên độ, còn 29.250 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, tài sản của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Ngân hàng VPBank giảm 71 triệu USD, còn khoảng 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan không còn nằm trong danh sách tỉ phú USD khi tài sản giảm 73,6 triệu USD trong ngày, xuống còn 991,7 triệu USD.