Chứng khoán lao dốc, tài sản các tỷ phú Việt Nam mất hơn 66.000 tỷ đồng

Theo thống kê của Forbes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - giảm khoảng 1,5 tỷ USD (-6,03%) chỉ trong 1 phiên, còn 23,7 tỷ USD, xếp thứ 100 thế giới. Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC giảm hết biên độ, còn 145.600 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, nhiều mã khác trong hệ sinh thái Vingroup như VHM của Vinhome, VRE của Vincom Retail và VPL của Vinpearl cũng đồng loạt giảm sàn.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng giảm khoảng 186,3 triệu USD xuống 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.601 thế giới.

Cùng thời điểm, bà Phạm Thúy Hằng - em gái bà Phạm Thu Hương cũng là lãnh đạo Vingroup - ghi nhận mức giảm hơn 131 triệu USD, đưa tổng tài sản xuống còn khoảng 1,8 tỷ USD, xếp thứ 2.194 thế giới.

Tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet - giảm 117,2 triệu USD (-3,09%), xuống còn 3,6 tỷ USD, xếp thứ 1.145 thế giới.

Tài sản các tỷ phú Việt lao dốc sau phiên chứng khoán giảm mạnh. (Ảnh chụp màn hình)

Khối tài sản của Chủ tịch Hòa Phát - Trần Đình Long, giảm 194,6 triệu USD, hiện còn 2,5 tỷ USD, đứng thứ 1.604 thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank đang sở hữu khối tài sản 2 tỷ USD - giảm 165,7 triệu USD. Ông hiện xếp thứ 1.999 thế giới.

Tài sản của ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank, cũng giảm 71 triệu USD, xuống 1 tỷ USD, xếp thứ 3.070 thế giới.

Chủ tịch Masan - Nguyễn Đăng Quang ghi nhận khối tài sản giảm 73,6 triệu USD, còn 991,7 triệu USD, đứng thứ 3.145 thế giới.

Ước tính, tài sản của 8 tỷ phú USD của Việt Nam đã giảm khoảng 2,5 tỷ USD (tương đương hơn 66.000 tỷ đồng) chỉ trong phiên giao dịch hôm nay.