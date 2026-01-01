Trúng đậm mẻ cá lú, bán vội cũng đút túi 700 triệu đồng, ngư dân Nghệ An còn được tặng cờ thi đua ngay tại cảng

Ngày 31/12, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết, một đội tàu tại địa phương vừa trúng đậm mẻ cá lú (loại cá này người dân hay gọi với tên là cá ngứa) có giá trị kinh tế cao. Khi thuyền vừa cập bến, đại diện Đảng ủy, UBND phường cùng các tổ chức đoàn thể đã đến tặng cờ thi đua, động viên ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cá lú được người dân ở phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An hay gọi là cá ngứa. Trong chuyến vươn khơi lần này, đội tàu của anh Thanh đánh bắt được hơn 1,5 tấn.

Đội tàu vừa trúng đậm mẻ cá có giá trị cao do anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại khối Yên Đình, phường Cửa Lò) làm chủ. Tàu vừa cập bến sau chuyến ra khơi 1 ngày đêm và đánh bắt được 5,5 tấn cá các loại. Trong đó có 1,5 tấn cá lú loài cá có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng. Việc một đội tàu đánh bắt được sản lượng lớn cá lú là một điều hiếm có từ trước đến nay.

Tàu vừa cập bến, ngư dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An vội bốc xếp hải sản để đảm bảo chất lượng. Chỉ sau một đêm vươn khơi trúng đậm hải sản, đội tàu của anh Thanh thu về khoảng 700 triệu đồng.

Ông Hoàng Văn Thắng – Chủ tịch Hội Nông dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết: “Cá lú biển được người tiêu dùng ưa chuộng, thịt thơm, ngọt. Hiện, giá cá lú được bán dao động khoảng từ 350.000 đồng - 370.000 đồng/kg. Nếu vào dịp Tết Nguyên đán giá cá lú có thể lên tới 500.000 đồng/kg. Chỉ tính riêng 1,5 tấn cá lú vừa đánh bắt được, đội tàu đã thu về khoảng 500 triệu đồng”.

Việc trúng mẻ cá lú lớn dịp cuối năm là tín hiệu tích cực, góp phần động viên ngư dân phường Cửa Lò tiếp tục vươn khơi bám biển, kỳ vọng những chuyến biển bội thu trong năm mới.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các tổ chức đoàn thể phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tặng cờ thi đua cho đội tàu đạt sản lượng cao.

Mỗi chuyến vươn khơi trở về, ngoài niềm vui vì đánh bắt được sản lượng lớn, giá trị kinh tế cao, các thuyền viên cũng rất phấn khởi khi Hội Nông dân phường kịp thời động viên. Đây là chương trình rất ý nghĩa của phường Cửa Lò, Nghệ An nhằm đồng hành cùng ngư dân bám biển.

Chương trình này còn được vận dụng sáng tạo, độc đáo với nhiều hình thức khen thưởng từ đó đã tạo khí thế và động lực tinh thần cho ngư dân trên địa bàn phường Cửa Lò hăng hái thi đua sản xuất.