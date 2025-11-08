Kinh tế 24h: CEO Nvidia đổi giọng sau phát ngôn 'Trung Quốc vượt Mỹ về AI'

CEO Nvidia đổi giọng sau phát ngôn 'Trung Quốc vượt Mỹ về AI'

CEO Nvidia Jensen Huang gây xôn xao khi cảnh báo tại Hội nghị AI ngày 5/11 rằng Trung Quốc có thể vượt Mỹ nhờ chi phí năng lượng thấp và quy định linh hoạt. Phát ngôn này được xem là lời thừa nhận thẳng thắn nhất về nguy cơ Mỹ mất vị thế dẫn đầu AI.

CEO Nvidia Jensen Huang giới thiệu dự án "Đám mây AI công nghiệp" trong buổi họp báo tại Berlin, Đức ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài giờ sau, Nvidia đăng tuyên bố sửa đổi trên X: “Trung Quốc chỉ chậm Mỹ vài phần nghìn giây. Mỹ cần tăng tốc, thu hút nhà phát triển toàn cầu”. Ông Huang nhấn mạnh duy trì lợi thế qua chip Nvidia, đồng thời tiếp tục vận động nới lỏng hạn chế xuất khẩu.

Sau gặp Trump tháng 7, Mỹ cho phép Nvidia/AMD nộp 15% doanh thu từ chip thiết kế riêng cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh chặn hoàn toàn Nvidia, rà soát an ninh, khiến thị phần hãng tại đây “bằng 0”. Trung Quốc thúc đẩy chip nội địa, dùng quyền tiếp cận thị trường làm “con bài mặc cả”.

Cuộc gặp Trump-Tập tháng trước không đạt đột phá; quan chức Mỹ phản đối bán chip mới. Ông Huang chuyển hướng, lo ngại phương Tây tự kìm hãm bởi quy định khắt khe, trong khi Trung Quốc hỗ trợ năng lượng mạnh tay giảm chi phí AI.

Chứng khoán bất ngờ giảm mạnh, VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Phiên giao dịch 7/11 khép lại với sắc đỏ bao trùm, VN-Index giảm mạnh 43,54 điểm (-2,65%) xuống 1.599,1 điểm, thủng mốc tâm lý 1.600 – mức giảm sâu nhất gần 2 tháng. Thanh khoản cao: 838 triệu cổ phiếu, giá trị 24.289 tỉ đồng. HOSE có 270 mã giảm, chỉ 59 mã tăng. VN30 giảm 44,89 điểm (-2,4%) còn 1.824,71 điểm.

Áp lực bán tập trung bluechips: VIC (-7,01 điểm), VHM (-6,36), CTG (-2,53), VCB (-1,88), VPB (-1,78), BID (-1,58). Ngành ngân hàng – tài chính lao dốc (VIX -6,67%, STB -6,84%, SSI -3,94%); bất động sản giảm mạnh (VHM -6,9%, DXG -4,55%). Khối ngoại bán ròng 1.295 tỉ đồng.

HNX-Index giảm 6,04 điểm (-2,27%) xuống 260,11; UPCOM tăng nhẹ 0,46% lên 116,75. Chuyên gia Huỳnh Anh Tuấn (VikkibankS) nhận định giảm bất ngờ, không có tin xấu rõ ràng, nhiều mã mất 30–50% trong 3 tuần. Nguyên nhân: chốt lời, cắt lỗ margin, IPO hút thanh khoản, niềm tin suy yếu.

Dự báo: thị trường giằng co 1.580–1.610 điểm, có thể vào vùng quá bán, tạo cơ hội hồi phục kỹ thuật quanh 1.600 nếu không có tin xấu mới.

Trung Quốc xúc tiến nới lỏng xuất khẩu đất hiếm

Trung Quốc xúc tiến nới lỏng xuất khẩu đất hiếm sau thỏa thuận với Mỹ tại APEC 30/10. Bộ Thương mại thông báo doanh nghiệp về quy trình cấp phép mới: nhanh gọn, hiệu lực 1 năm, cho phép tăng sản lượng. Doanh nghiệp yêu cầu khách hàng cung cấp thêm thông tin để chuẩn bị hồ sơ.

Đổi lại việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu hàng Trung Quốc, Bắc Kinh hoãn 1 năm chính sách kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm và duy trì xuất khẩu. Nhà Trắng xác nhận giấy phép chung đánh dấu chấm dứt kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, hạn chế 7 loại đất hiếm từ tháng 4 chưa được đề cập.

Giấy phép mới có thể công bố cuối năm, khó xin với lĩnh vực quốc phòng. Trung Quốc chiếm >90% đất hiếm chế biến và nam châm toàn cầu; Mỹ nhập 70% từ đây (2020-2023). Trước đó, quy trình phức tạp từ tháng 4 gây thiếu hụt, nhà máy ôtô dừng hoạt động; châu Âu chỉ duyệt hơn nửa trong 2.000 đơn.

Đất hiếm trở thành đòn bẩy đàm phán mạnh của Bắc Kinh.

Kiểm tra đột xuất, thu giữ hơn 21.000 sản phẩm kém chất lượng, nghi hàng giả

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) An Giang tạm giữ hơn 21.000 sản phẩm kém chất lượng, nghi hàng giả tại hộ kinh doanh C.A.T. (phường Rạch Giá), trị giá gần 14 tỷ đồng. Ngày 7/11, ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Chi cục trưởng Cục QLTT tỉnh - cho biết Đội QLTT số 2 đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh do có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 12/9, Đội QLTT số 2 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất, lấy 9 mẫu gửi kiểm nghiệm. Kết quả: sản phẩm (viên uống, bột sữa hạt...) không đạt chất lượng. Lập biên bản 3 vi phạm: sản xuất sản phẩm tự công bố không phù hợp quy chuẩn; buôn bán thực phẩm vi phạm chỉ tiêu an toàn; sản xuất hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Hồ sơ hành vi hàng giả chuyển Công an tỉnh điều tra. Hai vi phạm hành chính còn lại chuyển UBND tỉnh xử lý. Hàng kém chất lượng phải thu hồi, tái chế; hàng giả bị tiêu hủy theo quy định.